洛阳：加强思想政治引领 服务青年成长成才

昨日，洛阳共青团纪念五四运动99周年暨共青团洛阳市十二届九次全委(扩大)会议召开。

昨日，洛阳共青团纪念五四运动99周年暨共青团洛阳市十二届九次全委(扩大)会议召开。

会议强调，全市各级团组织要坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，切实加强思想政治引领，引导广大青年坚定不移听党话跟党走。要按照强“三性”去“四化”的总体要求，更加深入地助力脱贫攻坚，更加主动地服务创新创业，更加务实地推动改革向纵深发展。要积极探索联系青年、服务青年的新手段、新举措，真正发挥好党联系青年群众的桥梁纽带作用，服务广大青年成长成才。要自觉向新时代党的建设总要求和全面从严治党高标准看齐，坚持“党建带团建”，以从严治团的实效推动团的组织力、战斗力的根本性提升。

会议宣读了2017年度市级五四表彰决定，授予中信重工机械股份有限公司重型装备厂团委等10个团委“洛阳市五四红旗团委”称号，授予中国一拖集团有限公司一拖(洛阳)中成机械有限公司团支部等100个团支部“洛阳市五四红旗团支部”称号，授予王建华等30名同志“洛阳青年五四奖章”，授予华凯等50名同志“洛阳市优秀共青团干部”称号，授予岳振峰等150名同志“洛阳市优秀共青团员”称号。

市委常委、市纪委书记、市监察委员会主任赵会生等参加会议。（洛阳日报记者 姜明明 通讯员 张珂）