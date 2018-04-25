洛阳“牡丹奶奶”不简单 二指捏笔绘国色

最近，在高新区北方社区老年大学书画室里，不少居民看到这样的场景：一位双手残疾的老人，用左手仅剩的两根指节捏着毛笔，在绢绸的白色扇面上画出一朵朵盛开的牡丹。这位老人叫秦玉秀，今年67岁，是该辖区的一位居民。

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最近，在高新区北方社区老年大学书画室里，不少居民看到这样的场景：一位双手残疾的老人，用左手仅剩的两根指节捏着毛笔，在绢绸的白色扇面上画出一朵朵盛开的牡丹。这位老人叫秦玉秀，今年67岁，是该辖区的一位居民。

“牡丹奶奶”秦玉秀

遭遇不幸家人担心 她用画画告诉大家“我很好”

秦玉秀的不幸发生在1969年，因为一场意外，正值青春好年华的她被严重烧伤，烧伤面积达87%，双手手掌严重变形，部分手指也因烧焦而截去，只剩下左手的两根指节。

一个遭严重毁容的花季少女想振作起来，谈何容易！秦玉秀说，在住院治疗的时候，自己曾经想过放弃，是家人和朋友的陪伴让她度过了难熬的岁月。身体好转之后，她用左手的两根指节捏住笔，用嘴咬着笔头控制方向开始练习写字。数不清咬断了多少支笔，她终于写出了像样的字。

自从受伤后，秦玉秀就再没有参加过父母的寿宴了，因为她没有勇气站在公众场合。结婚几年之后，有一天，她接到了母亲打来的电话，希望她能去祝寿。 “我知道，家人是担心我过不去这道坎儿。”秦玉秀说，放下电话，她望着墙上挂的老寿星日历，突然有了一个念头，要用实际行动告诉大家“我很好”！

于是，她买来一卷空白画轴，先用铅笔临摹图案，再用毛笔勾线，最后再涂颜料，经过三天擦擦画画，《福禄寿星图》完成了。她带着这件礼物去参加母亲的寿宴，家人终于放心了。

这些扇面上的牡丹都是她画的

参加比赛获奖 老年大学破格免费收下她

不懂调色、不懂章法，却画出了像模像样的作品，这对秦玉秀是极大的鼓舞，她开始研习绘画，并找来很多旧报纸，每天在上面练习。

因为身上有伤痕，需要待在湿润的地方，秦玉秀长期在外地居住。为了得到专业的指导，秦玉秀在当地的老年大学当起了旁听生，这样尝试着学了一段时间，在当年的校庆书画展中，她的一幅画和书法作品分别获得三等奖和优秀奖。

“展出那天，总校长一进门就问哪位是秦玉秀。”秦玉秀笑着说，对方看到她后连声称赞，当场破格收她为正式学员，并免去了学费。

这次参赛增强了秦玉秀的信心，在第二年的书画展中，她创作的工笔画和书法作品获得了更好的成绩，还被收入该校的历年参赛优秀作品选。

送出画扇数十把，笔下绽放洛阳牡丹

北方社区的工作人员在入户走访时得知了秦玉秀的情况，看到满墙的画作都出自她的手，大家非常感动，邀请她回洛阳后到社区老年大学教画画。

“洛阳牡丹甲天下，我是洛阳人，最爱的是故乡的特色，从2008年起，我就开始跟着老师学习画牡丹了。”接受记者采访时，正在画牡丹的秦玉秀说，她现在特别喜欢在环境优美、视野开阔的户外画牡丹，仅有益于身心，而且是一种享受。

调色、蘸色、提笔……秦玉秀画画时，她的老伴儿会帮她倒水、挤颜料等。随着年龄增加，秦玉秀更多时候是在绢绸扇面上画牡丹，一来工作量较小，适合她的身体状况，二来方便送人留作纪念。如今，她送出的画扇已有数十把了，秦玉秀也被一些年轻人称为“牡丹奶奶”。

秦玉秀的老伴儿说，为了画好牡丹，俩人曾多次坐一个多小时的公交车从家里赶到老城丽景门附近的牡丹纪念品店，看老师们怎么画牡丹，还会用手机拍下视频，回家再认真揣摩。

“从不敢出门到如今在公众面前画牡丹不怯场，我的信心越来越足。”秦玉秀说，她每次外出画画时，身边总会有不少人围观，只要对方说“画得真不错”，夸奖几句，她就心满意足了。

“身残更要志坚，有奋斗就有收获，我生活得很充实。”她笑着说。（洛阳晚报记者 李岚 通讯员 孙宇 文/图）