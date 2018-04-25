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省企业研发信息管理系统上线 点点鼠标即可申请研发费用优惠
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-05-04 09:06

　　近日，记者从市科技局获悉，由省科技厅等多部门联合开发的河南省企业研发信息管理系统日前正式上线。企业今后申请研发费用税前加计扣除优惠无须再到现场报送纸质申请材料，所有事项均可在网上办理。

　　据介绍，该研发信息系统集成了研发项目备案、异议项目转请、异议项目鉴定等功能，优化了研发项目申报、备案、鉴定等操作流程，实现了研发项目资料管理信息化、备案申报便捷化、项目鉴定网络化，建立了科技、财政、税务部门间的联合工作服务机制，提高了研发费用税前加计扣除政策落实效率。

　　企业可直接登录河南省企业研发信息管理系统(jjkc.hnkjt.gov.cn)，于5 月31日 24点前完成加计扣除项目的网上填报，逾期研发信息系统关闭，不再接收企业上传材料。企业在使用该系统时遇到操作问题或有优化研发信息系统的意见和建议，可向市科技局反馈，联系电话：63926665。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 任姣姣）
[ 责任编辑：席倩倩]
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