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五一小长假洛阳天四社区上演“小鬼当家”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-05-04 08:35

　　挂上工作牌，走上各个岗位，社区“今天我当家”。近日，涧西区湖北路办事处天四社区利用五一小长假举行了一场特殊的“角色体验”活动，在工作人员的指导和帮助下，辖区近30个孩子当了半天的“小巷总理”。

　　4月30日9时许，社区工作人员先对孩子们进行了简单培训，将他们分为5个小组，并讲解了注意事项，半个小时之后，孩子们就“上岗”了。

　　坐在服务大厅的办公桌前，一个女孩儿很认真地抄写网格长入户登记时记录的基本信息。 “看得我眼睛都有点儿花了，这样琐碎的事情可比写作业难多了。”她一边仔细比对着身份证号、出生年月、具体住址等内容，一边笑着对身边的搭档说。

　　天热了，辖区消防安全是近期社区工作的重点。10时许，孙甜甜和阮凯一沿着湖南路，挨门挨户检查商家的消防器材，填写安全生产隐

　　患检查表，对发现的过期灭火器进行登记。

　　一路走来，食品安全巡察组的孩子们学到了不少东西：餐饮商户必须有食品经营许可证、健康证、营业执照等证件，还得签订食品安全承诺书。在社区阅览室里，图书管理小组的孩子们有的整理图书，有的为借书的居民扫码登记；卫生小组的孩子们则忙着清理院落垃圾，清除楼道小广告，并把写有“请爱护小区环境”等内容的宣传牌放在显眼的位置。

　　“我们希望在这个特殊的日子里，让孩子们进行一项有意义的劳动实践。”天四社区相关负责人说，虽然孩子们体验的工作只是社区工作的一小部分，但对他们接触社会还是有一定帮助的，同时能加强社区和居民之间的沟通，便于日后开展各项工作。（洛阳晚报记者 李岚 通讯员 苏利芳 张源）
[ 责任编辑：史戎戎]
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