《洛阳市河长巡查制度》出台　各级河长须定期巡河

日前，《洛阳市河长巡查制度》(以下简称《巡查制度》)出台，明确了各级河长巡查的内容、形式、频次等事项。

日前，《洛阳市河长巡查制度》(以下简称《巡查制度》)出台，明确了各级河长巡查的内容、形式、频次等事项。

《巡查制度》明确，市、县、乡、村级河长要重点对十个方面的内容展开巡查：河湖渠水面、岸线保洁是否到位，绿化有无损坏；河湖渠水体有无明显污泥或垃圾淤积；河湖渠水体有无异味，颜色是否异常(如发黑、发黄、发白等)；是否有新增入河湖渠排污口，雨水排放口有无污水排放，汇入河湖渠排污(水)口的工业企业、畜禽养殖场、污水处理设施、服务行业企业等是否存在明显异常排放情况；是否存在涉水违法建(构)筑物，是否存在倾倒废土弃渣、工业固废和危废；是否存在非法采砂、侵占河渠、围垦湖库等问题；是否存在非法电鱼、毒鱼、炸鱼等破坏水生态环境的行为；下级河长、巡河员是否按要求巡查，巡查记录是否齐全，河长公示牌等涉水告示牌设置是否规范；以前巡查发现的问题及上级交办、媒体曝光、群众举报事项是否解决到位；是否存在其他影响河湖渠水质的问题。

《巡查制度》还明确，各级河长要积极主动地安排巡查活动，市级河长每季度不少于1次，县级河长每月不少于1次，乡级河长每半月不少于1次，村级河长每周不少于1次。

市河长办相关负责人表示，今年是河长制工作由“见河长”转入“见行动”“见成效”的关键之年，要围绕“四河同治、三渠联动”，将河长巡查制度落实到位，持续提升洛阳水生态环境。（洛阳日报记者 朱艳艳 通讯员 黄亚文）