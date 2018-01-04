洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

《洛阳市河长巡查制度》出台　各级河长须定期巡河
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-05-04 09:23

　　日前，《洛阳市河长巡查制度》(以下简称《巡查制度》)出台，明确了各级河长巡查的内容、形式、频次等事项。

　　《巡查制度》明确，市、县、乡、村级河长要重点对十个方面的内容展开巡查：河湖渠水面、岸线保洁是否到位，绿化有无损坏；河湖渠水体有无明显污泥或垃圾淤积；河湖渠水体有无异味，颜色是否异常(如发黑、发黄、发白等)；是否有新增入河湖渠排污口，雨水排放口有无污水排放，汇入河湖渠排污(水)口的工业企业、畜禽养殖场、污水处理设施、服务行业企业等是否存在明显异常排放情况；是否存在涉水违法建(构)筑物，是否存在倾倒废土弃渣、工业固废和危废；是否存在非法采砂、侵占河渠、围垦湖库等问题；是否存在非法电鱼、毒鱼、炸鱼等破坏水生态环境的行为；下级河长、巡河员是否按要求巡查，巡查记录是否齐全，河长公示牌等涉水告示牌设置是否规范；以前巡查发现的问题及上级交办、媒体曝光、群众举报事项是否解决到位；是否存在其他影响河湖渠水质的问题。

　　《巡查制度》还明确，各级河长要积极主动地安排巡查活动，市级河长每季度不少于1次，县级河长每月不少于1次，乡级河长每半月不少于1次，村级河长每周不少于1次。

　　市河长办相关负责人表示，今年是河长制工作由“见河长”转入“见行动”“见成效”的关键之年，要围绕“四河同治、三渠联动”，将河长巡查制度落实到位，持续提升洛阳水生态环境。（洛阳日报记者 朱艳艳 通讯员 黄亚文）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]走路防病、抗癌！但这样走路锻炼等于白走
  • ·[健康]很多人以为用不用牙线都无所谓，其实.....
  • ·[健康]假如五年不刷牙，你的牙会怎么样？
    		•
    球场“老男孩” 好身板好心态
    球场“老男孩” 好身板好心态
    球场“老男孩” 好身板好心态
        近日，记者见到王健辉老人时，他正在洛龙区安乐镇狮子桥村的操场上打篮球。带球奔跑、三步上篮、跳起投篮…...
  • ·云泽和他的“室内园林”
  • ·那些“碰瓷”的猫 后来都怎么样了
  • ·五一出游避开大热景点 古城风情一样赞
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳四个高速收费站将更名 “伊川...
  • 孟津县今晨发生一起交通事故 4人死亡2...
  • 洛阳人注意！5月5日起节假日也能去审车啦
  • 洛阳文博广场 ： 打造中轴线上文化地标区
  • 生态环境部对20多个城市大气污染问题...
  • 洛阳一社区卫生服务中心“补钙”饮料...
  • 道路交通事故处理新规本月起实施 看...
  • 人民币跨境支付系统实现各时区金融市...
  • 球场“老男孩” 好身板好心态
  • 洛阳出台方案对地表水环境进行排查整治
    		•
    百姓呼声
    龙门西山的省道正在大修，预计在8月份完工
    退休职工养老金领取资格认证什么时间开始
    精彩图片
    洛阳将建设东山大道 提...
    “洛阳造”环卫压实机...
    《快递暂行条例》本月1...
    孟津送庄镇袖珍西瓜集...
    精彩热帖

    小丫春天

    天天锻炼 天天快乐

    赏花的季节

    牡丹盛开蝶飞舞
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605