智能健康产业园土地平整已经完成 预计10月一期建成投产

全自动看护卧床老人如厕的护理机器人、可远程呼叫的智能拐杖、可感应并自动避障的代步车……在建的智能健康产业园，用一个个前沿产品，向人们展示未来健康产业的美好前景。

项目档案

■项目名称：智能健康产业园

■项目概况：该项目位于新安县产业集聚区，由广东精茂健康科技股份有限公司投资5亿元建设，年产45万台养老专用智能设备。目前，项目土地平整已经完成，洛阳精茂智能健康科技有限公司、洛阳市凯格尔医疗器械有限公司等企业已在园区注册。

全自动看护卧床老人如厕的护理机器人、可远程呼叫的智能拐杖、可感应并自动避障的代步车……在建的智能健康产业园，用一个个前沿产品，向人们展示未来健康产业的美好前景。

线性驱动器是自动化行业不可或缺的传动装置，是健康器材的核心部件。项目投资方广东精茂公司是我国生产专业线性驱动器的领头羊企业。

“我们的线性驱动器在可靠性和静音等方面的性能国内领先，广泛应用于智能电动跑步机、智能家具、医疗器械及工农业自动化等领域，远销至美国、德国、加拿大、土耳其等国家，国内市场占有率位居前列。”广东精茂公司相关负责人说。

近年，随着我国迈入老龄化社会，老年人口占比越来越大。同时，老年人又是疾病多发群体，对康护产品的需求有增无减。广东精茂公司以各类驱动器及相关产品为核心配套保障，在我市投资建设了智能健康产业园项目，将产品向下游终端延伸。

“智”字点睛，摆脱同质化，跃升中高端。一期项目主要生产远程智能按摩椅、老年护理机器人、智能代步车、智能拐杖等系列产品。以可穿戴式老年护理机器人为例，该产品可智能感应人体湿度，实现大小便自动清理、送风干燥，大大减少护理人员的工作量。

据介绍，一期项目计划于今年10月底竣工，投产后可实现年产值5亿元。后期还将建设智能健康主题公园及智能健康养老产品体验中心，计划在“十三五”末实现8家以上企业进驻，主营业务收入超过30亿元，力争打造国家小微企业创业创新示范基地，形成在省内有独特影响力的智能健康产业园。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 许金安 朱彦霖）