道路交通事故处理新规本月起实施 看看都有啥变化？

最新的《道路交通事故处理程序规定》(简称新规)已于5月1日起实施，我市交通事故处理方面有哪些变化？昨日，针对大家关注的热点，市公安局交警支队事故处理大队副大队长张思卿进行了解读。

最新的《道路交通事故处理程序规定》(简称新规)已于5月1日起实施，我市交通事故处理方面有哪些变化？昨日，针对大家关注的热点，市公安局交警支队事故处理大队副大队长张思卿进行了解读。

●个人不需承担停车费和检验、鉴定费

以往，事故车辆被扣，停车费用往往会成为困扰当事人的问题。今后，大家不必再为此担心了。

新规中明确，对因扣留事故车辆产生的停车费用，由做出扣留决定的公安交管部门承担，不得向当事人收取。另外，对需要进行事故检验、鉴定的，检验、鉴定费用也由公安机关交通管理部门承担。

张思卿介绍，新规更好地维护了当事人的权利。不过，如果被扣留车辆查验完毕后，交警部门通知当事人领取，当事人逾期不领取，所产生的停车费需要当事人自行支付。

其实，从2016年开始，我市已不再对道路交通事故车辆收取停车费用。

●发生事故后，可自行联系拖车

按照新规，事故当事人有权自行联系、选择施救单位拖移车辆，只有在当事人无法及时移动车辆并且影响通行和安全的情况下，交警才可以通知具有资质的施救单位将车移至不妨碍交通的地点。

值得一提的是，拖车产生的费用，事后可向保险公司提出理赔。

●事故处理时间将明显缩短

在一些交通事故处理过程中，由于需要查验车辆等，有时车辆需要被扣留半个月甚至更长时间，给车主带来很多不便。今后，这一情况将明显改观。

张思卿介绍，新规从多个方面简化了事故处理程序，有效提高了处理效率，也有利于减少二次事故和交通拥堵。

道路交通事故分为财产损失事故、伤人事故和死亡事故。新规明确，对于未造成人员伤亡的财产损失事故，当事人在现场拍照或标划事故车辆位置后，先撤离再协商处理。如果应当自行撤离而未撤离，造成交通拥堵的，驾驶人将被处以200元罚款。

对于当事人报警的财产损失事故，交警、警务辅助人员可通过电话、微信、短信等方式为当事人自行协商处理提供指导。对事实成因清楚、当事人无异议的伤人事故，在不涉嫌犯罪的情况下，按照平等自愿原则，经当事人各方申请可以快速处理。

张思卿说，以前，如果走一般程序处理事故的话，需要经过大量的调查取证、检验鉴定、找证人做笔录等工作，而申请快速处理，则可以免掉检验、鉴定环节。

另外，按照新规，在处理伤人事故时，如果双方当事人对事故成因比较清楚、对事故责任没有异议，事故发生后的3天内仍然可申请快速处理。交警部门通过审核后，会在5天内出具事故认定书。此前，这一过程需要10天。

●申请复核范围放宽

除一般程序外，对于一些财产损失事故或轻微的伤人事故，可以适用简易程序处理。以前，对于适用简易程序处理的道路交通事故，复核申请是不予受理的。

新规放宽了申请复核的范围，将交通事故证明、适用简易程序事故认定及路外事故认定等3类情形纳入申请复核范围。张思卿介绍，在我市，适用简易程序处理的事故较多，占整个事故总量的50%以上。新规实施两天来，这类事故申请复核的数量明显增加，较以往增加了约50%。

为给当事人申请复核提供更大便利，新规还新增了可以直接向原办案单位提出复核申请的规定，而且取消了“5日内做出是否受理当事人复核申请”的规定，更改为“收到复核申请之日即为受理之日”，缩短了复核审查时限。

此外，以前经法院受理的事故就不能复核，哪怕是在交管部门受理过程中，当事人提出诉讼的，复核一方也要终止。新规取消了这一规定，并要求公安交管部门受理复核申请后，将受理情况和复核结论告知法院、检察院，以减少司法成本，更好地保障当事人的合法权益。

●加大对肇事逃逸的惩罚力度

新规进一步完善依法严厉打击交通肇事逃逸行为相关内容。原规定中，交通肇事逃逸是指发生道路交通事故后，道路交通事故当事人为逃避法律追究，驾驶车辆或者遗弃车辆逃离道路交通事故现场的行为。新规在这基础上增加了潜逃藏匿的行为，扩大了交通肇事逃逸的定义范围，将交通肇事逃逸分为驾车逃逸、弃车逃逸和潜逃藏匿三种情形。新规还严密细化逃逸责任，驾车逃逸，故意破坏、伪造现场，毁灭证据的，不管其他当事人有无过错，都必须承担全部责任；弃车逃逸、潜逃藏匿的，如有证据证明其他当事人也有过错，可以适当减轻责任。

●严重违法不能自行协商

张思卿说，尽管新规中明确交通事故可自行协商，但如果涉及醉驾、无证驾驶、机动车无号牌及毒驾等严重违法行为的，哪怕只是财产损失事故，也不能自行协商。（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 谢育健）