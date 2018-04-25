如何更好地爱孩子？听听专业人士咋说

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科普大讲堂
●主题：老年情绪问题的识别与干预
主讲：陈永红
时间：5月5日9时30分至11时
地点：市科技馆二楼科普大讲堂市图书馆活动
●主题：神奇的思维导图
主讲:张立斌
时间：5月5日9时至11时
地点：二楼多功能厅
西工区图书馆活动
●主题：电影《芳华》
时间：5月6日15时30分至17时
地点：三楼多功能厅
市少年儿童图书馆(涧西区)活动
●主题：萤火虫手工坊之“雨伞创意手工”
主讲：郭文豪老师
时间：5月5日10时至11时
地点：畅元大厦五楼手工活动室
活动对象：7岁以上儿童(线上限报15名，独立参与，无须家长陪同)
市少年儿童图书馆高新区分馆活动
●主题：萤火虫手工坊之《鸭子骑车记》
主讲：牛亚娟老师
时间：5月5日10时至11时
地点：高新区繁华城售楼部一楼
活动对象：4岁以上儿童(线上限报10名，亲子活动，需家长陪同)
市少年儿童图书馆
洛龙区教育分馆活动
●主题：乐高机器人公益体验之“触控小车”
主讲：王锋老师
时间：5月6日15时至16时30分
地点：洛龙区太康路与广利街交叉口洛龙区青少年学生校外活动中心
活动对象：9岁以上儿童(限报15名，独立参与，无须家长陪同)
市少年儿童图书馆活动报名方式：
关注“洛阳市少年儿童图书馆”或“洛阳市少儿图书馆”微信公众号，进入微服务大厅，点击活动报名
星期六文化公益论坛
●主题：让父母爱得更智慧
主讲：胡社功，家庭教育指导师、心理咨询师
时间：5月5日14时30分至17时30分
地点：玻璃厂路与凯旋路交叉口东180米生生大厦三楼(仅限成年人)
电话：15038585402、18903790708 （洛阳晚报记者 谢磊 杜卿）