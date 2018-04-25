洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

如何更好地爱孩子？听听专业人士咋说
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-05-04 08:18

　　科普大讲堂

　　●主题：老年情绪问题的识别与干预

　　主讲：陈永红

　　时间：5月5日9时30分至11时

　　地点：市科技馆二楼科普大讲堂市图书馆活动

　　●主题：神奇的思维导图

　　主讲:张立斌

　　时间：5月5日9时至11时

　　地点：二楼多功能厅

　　西工区图书馆活动

　　●主题：电影《芳华》

　　时间：5月6日15时30分至17时

　　地点：三楼多功能厅

　　市少年儿童图书馆(涧西区)活动

　　●主题：萤火虫手工坊之“雨伞创意手工”

　　主讲：郭文豪老师

　　时间：5月5日10时至11时

　　地点：畅元大厦五楼手工活动室

　　活动对象：7岁以上儿童(线上限报15名，独立参与，无须家长陪同)

　　市少年儿童图书馆高新区分馆活动

　　●主题：萤火虫手工坊之《鸭子骑车记》

　　主讲：牛亚娟老师

　　时间：5月5日10时至11时

　　地点：高新区繁华城售楼部一楼

　　活动对象：4岁以上儿童(线上限报10名，亲子活动，需家长陪同)

　　市少年儿童图书馆

　　洛龙区教育分馆活动

　　●主题：乐高机器人公益体验之“触控小车”

　　主讲：王锋老师

　　时间：5月6日15时至16时30分

　　地点：洛龙区太康路与广利街交叉口洛龙区青少年学生校外活动中心

　　活动对象：9岁以上儿童(限报15名，独立参与，无须家长陪同)

　　市少年儿童图书馆活动报名方式：

　　关注“洛阳市少年儿童图书馆”或“洛阳市少儿图书馆”微信公众号，进入微服务大厅，点击活动报名

　　星期六文化公益论坛

　　●主题：让父母爱得更智慧

　　主讲：胡社功，家庭教育指导师、心理咨询师

　　时间：5月5日14时30分至17时30分

　　地点：玻璃厂路与凯旋路交叉口东180米生生大厦三楼(仅限成年人)

　　电话：15038585402、18903790708  （洛阳晚报记者 谢磊 杜卿）
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]走路防病、抗癌！但这样走路锻炼等于白走
  • ·[健康]很多人以为用不用牙线都无所谓，其实.....
  • ·[健康]假如五年不刷牙，你的牙会怎么样？
    		•
    球场“老男孩” 好身板好心态
    球场“老男孩” 好身板好心态
    球场“老男孩” 好身板好心态
        近日，记者见到王健辉老人时，他正在洛龙区安乐镇狮子桥村的操场上打篮球。带球奔跑、三步上篮、跳起投篮…...
  • ·云泽和他的“室内园林”
  • ·那些“碰瓷”的猫 后来都怎么样了
  • ·五一出游避开大热景点 古城风情一样赞
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳四个高速收费站将更名 “伊川...
  • 孟津县今晨发生一起交通事故 4人死亡2...
  • 洛阳人注意！5月5日起节假日也能去审车啦
  • 洛阳文博广场 ： 打造中轴线上文化地标区
  • 生态环境部对20多个城市大气污染问题...
  • 洛阳一社区卫生服务中心“补钙”饮料...
  • 道路交通事故处理新规本月起实施 看...
  • 人民币跨境支付系统实现各时区金融市...
  • 球场“老男孩” 好身板好心态
  • 洛阳出台方案对地表水环境进行排查整治
    		•
    百姓呼声
    龙门西山的省道正在大修，预计在8月份完工
    退休职工养老金领取资格认证什么时间开始
    精彩图片
    洛阳将建设东山大道 提...
    “洛阳造”环卫压实机...
    《快递暂行条例》本月1...
    孟津送庄镇袖珍西瓜集...
    精彩热帖

    小丫春天

    天天锻炼 天天快乐

    赏花的季节

    牡丹盛开蝶飞舞
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605