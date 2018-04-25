如何更好地爱孩子？听听专业人士咋说

科普大讲堂 ●主题：老年情绪问题的识别与干预 主讲：陈永红 时间：5月5日9时30分至11时 地点：市科技馆二楼科普大讲堂市图书馆活动 ●主题：神奇的思维导图 主讲:张立斌 时间：5月5日9时至11时 地点：二楼多功能厅 西工区图书馆活动 ●主题：电影《芳华》 时间：5月6日15时30分至17时 地点：三楼多功能厅 市少年儿童图书馆(涧西区)活动 ●主题：萤火虫手工坊之“雨伞创意手工” 主讲：郭文豪老师 时间：5月5日10时至11时 地点：畅元大厦五楼手工活动室 活动对象：7岁以上儿童(线上限报15名，独立参与，无须家长陪同) 市少年儿童图书馆高新区分馆活动 ●主题：萤火虫手工坊之《鸭子骑车记》 主讲：牛亚娟老师 时间：5月5日10时至11时 地点：高新区繁华城售楼部一楼 活动对象：4岁以上儿童(线上限报10名，亲子活动，需家长陪同) 市少年儿童图书馆 洛龙区教育分馆活动 ●主题：乐高机器人公益体验之“触控小车” 主讲：王锋老师 时间：5月6日15时至16时30分 地点：洛龙区太康路与广利街交叉口洛龙区青少年学生校外活动中心 活动对象：9岁以上儿童(限报15名，独立参与，无须家长陪同) 市少年儿童图书馆活动报名方式： 关注“洛阳市少年儿童图书馆”或“洛阳市少儿图书馆”微信公众号，进入微服务大厅，点击活动报名 星期六文化公益论坛 ●主题：让父母爱得更智慧 主讲：胡社功，家庭教育指导师、心理咨询师 时间：5月5日14时30分至17时30分 地点：玻璃厂路与凯旋路交叉口东180米生生大厦三楼(仅限成年人) 电话：15038585402、18903790708 （洛阳晚报记者 谢磊 杜卿）