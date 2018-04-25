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洛阳造“液晶屏神经系统”国际领先
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-05-04 09:06

　　■项目名称：洛阳晶联光电ITO靶材生产项目

　　■项目概况：该项目总投资1.5亿元，位于孟津县空港产业集聚区。投资方洛阳晶联光电材料有限责任公司是洛阳隆华传热节能股份有限公司的全资子公司。项目利用洛阳隆华公司现有厂区，计划在3 年内分三期建成年产200吨的ITO靶材配套生产线。

　　致密如岩石，乌黑如煤炭，手机屏幕实现触控可少不了它。此前被进口产品垄断的氧化铟锡(英文简称ITO)靶材市场，正在被我市一家企业通过自主创新加速“抢滩”。

　　ITO导电膜被喻为触控液晶屏的“神经”。在液晶屏生产过程中，需要将ITO靶材放置在真空环境中，用电子束对其进行轰击，由此产生的微粒分散在屏幕基板上，形成一层透明氧化铟锡导电膜。正因为有了这些导电膜的存在，液晶显示屏才可以感应到手指的静电，实现触摸控制。

　　时下，随着国内产业转型升级步伐加快，高端液晶屏生产技术日益普及，对靶材的 需求 也不 断增 加。“国 内高 端TFT-LCD显示面板用ITO靶材年用量在600吨以上，且使用量以每年10%到20%的幅度增加。”企业相关负责人说。近年，洛阳晶联公司在ITO靶材领域深耕细作，加大研发投入力度，产品相对密度、纯度、电阻率等性能指标已达到国际领先水平。

　　工艺更环保。在靶材粉末的制备过程中，传统的化学酸溶解法每生产100公斤靶材，就要消耗100吨超纯水，所排放的污水中由于含有氯离子，受环保约束较大，需要增加工序进行污水处理后才能排放。

　　项目采用行业首创工艺，使得生产过程零污水排放，且生产效率提高了三成，是真正的绿色环保工艺。

　　产品更高端。近年，材料使用率更高的管状靶材，越来越受市场青睐。管靶越长，意味着生产中拼缝越少，生产出的触控液晶屏质量越高。洛阳晶联公司生产的管靶，最长可达600毫米，比市场同类型产品长约1倍，是少有的高端产品。

　　该负责人介绍，项目今年预计实现60万吨产能，全部建成后将拥有200吨的年产能，年销售额4 亿元，洛阳晶联公司将成为国内最大、具有全球影响力的ITO靶材生产商。（洛阳日报首席记者 张锐鑫）
[ 责任编辑：席倩倩]
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