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今天阳光灿烂 明天部分地区或有小雨捣乱
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-05-04 08:13

　　昨日阳光灿烂，万里无云的蓝天令人心情舒畅。

　　明天就要立夏。天气变热，越来越多的人毫不犹豫地换上夏装。春光短暂，不少爱美的女士看着衣柜里的春装感慨：还没穿个遍，好像就要过夏天了。

　　一个朋友说，虽然今年春天的气温不稳定，但是春天的味道比较浓，因为气温时升时降，总体上呈稳步回升态势，不像往年，气温回升速度太快，好像一脚就从冬天迈进了夏天。不知您是否认同这个朋友的说法，您对即将过去的春天有怎样的感受呢？

　　今天是五四青年节。五四青年节源于我国1919年反帝爱国的五四运动。五四运动是一次彻底的反对帝国主义和封建主义的爱国运动，也是中国新民主主义革命的开始。1939年，陕甘宁边区西北青年救国联合会规定5月4日为中国青年节，五四精神的核心内容为“爱国、进步、民主、科学”。

　　五四青年节期间，我国各地会举行形式多样的纪念活动，青年们还要集中进行各种社会志愿活动和社会实践活动，还有不少地方在这一天举行成人仪式。值得一提的是，按照规定，在这一天，14周岁至28周岁的青年可放假半天。

　　当下，纵观全国的天气情况，北方大部分地区晴好，气温快速回升，而南方如广西、云南等地阴雨绵绵，部分地区甚至有暴雨。具体到我市，市气象台预计，今天晴天到多云，偏南风3级左右，气温14℃到29℃；明天多云到阴天，部分地区转阵雨或雷阵雨，偏东风2级到3级，气温15℃到29℃。今天仍是好天气，您出门要注意防晒。

　　省气象中心官方微博称，按照常年的季节分布，此时应正是春好时，可是近10年，我省夏季提前到来的“风气”渐起。在气象学上，满足连续5 日滑动平均气温不低于22℃的条件就算进入夏季。如此看来，我们今年恐怕又要经历一个漫长的夏天……（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：史戎戎]
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