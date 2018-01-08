洛阳：新成果加速转化 新动能不断涌现

今年以来，我市深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“创新能力更强”奋斗目标，加快构建现代创新体系，打通“四个通道”、促进“四链融合”，科技创新供给的质量和效率正不断提升。

推动经济高质量发展，核心在于创新。

省委书记王国生日前在我市调研时指出，要牢记习近平总书记的殷殷嘱托，做好创新发展这篇大文章，打好有洛阳特色的“四张牌”。

今年以来，我市深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“创新能力更强”奋斗目标，加快构建现代创新体系，打通“四个通道”、促进“四链融合”，科技创新供给的质量和效率正不断提升。

加快体系构建，新成果加速转化

科技创新，重在转化。

一季度，我市持续加快构建现代创新体系，自创区建设、人才引进、科技金融等亮点纷呈，科技成果转化正悄然加速。

创新示范步履坚定——

可透视金属件的工业CT技术来了！

2月8日，洛阳军民融合先进技术研究院项目签约。该研究院将承接郑洛新国家自主创新示范区四大创新引领型项目——工业CT新型成像及相关成果产业化。来自军事院校的“黑科技”走出象牙塔，落地转化。

“院士经济”行稳致远——

开发超高分子聚乙烯管道，让塑料管比钢管更耐用！通过与瞿金平院士团队合作，洛阳国润新材料科技股份有限公司成功站在了超高分子聚乙烯技术应用的前沿。

今年一季度，我市新增洛阳国润公司院士工作站等3家省级院士工作站，使得我市省级院士工作站增至36家，共享两院院士38名，居全省前列。

科技金融活水奔涌——

在洛阳双瑞风电叶片有限公司，每一支新型风电叶片推向市场前，要花费30万元到200万元不等的检测费用。让外地同行“眼红”的是，得益于我市科技创新券资助，企业可对检测费用进行部分报销，赢在了研发成本的起跑线上。

继三年累计发放科技创新券1.42亿元，居全省之首后，我市一季度再次大手笔发放科技创新券9705万元，助力144家企业创新创业，企业创新发展的内生动力正在加速激发。

平台搭建舞台，新动能不断涌现

创新，离不开平台。在我市创新平台支持下，新动能不断涌现。

前不久，在北京召开的2018第七届中国创新创业大赛启动会传来喜讯，我市连续三次被确定为大赛先进制造行业总决赛举办城市。今年，我市还将举办直通硅谷创新创业大赛、中国·洛阳(国际)文化科技创意博览会，一场创新创业的新浪潮正在袭来。

今年以来，为建设创新平台，推动创新创业，我市下大力、办实事。修订印发的《洛阳市小微企业创业创新工作县(市、区)绩效考核办法》将平台载体建设列为重要考核工作，获得优秀等次的县(市)区可获高达800万元的奖励。

沏一杯普洱茶，清澈透亮、香味扑鼻，少了苦涩，留下茶香。在位于中科科技园的兽用生物制品国家专业化众创空间，入驻企业研制的20倍浓缩、仅重0.5克的普洱茶膏让记者印象深刻。

今年1月，兽用生物制品国家专业化众创空间和智能制造国家专业化众创空间获批国家级专业化众创空间，使得我市国家专业化众创空间增至3家，总数占全省3/4。

平台搭建舞台，更多创新发展的“洛阳好故事”在这里谱写！

强化创新驱动，新目标奋力迈进

创新不停顿，发展不止步。

市科技局相关负责人表示，下一步，我市将持续打造自创区洛阳片区这个龙头，强化人才支撑，抓好实施“双倍增”行动、打通“四个通道”、促进“四链融合”三大举措，实现以科技创新带动全面创新。

打造一个龙头。抓好自创区洛阳片区建设，推进体制机制改革和政策先行先试。积极推进科技引领产业创新行动计划，实施产业集群重大专项，重点抓好工业CT、高铁轴承等一批创新引领型工程。加快郑洛新·中关村创新创业基地和硅谷创新中心建设。筹备第七届中国创新创业大赛先进制造业总决赛、直通硅谷创新创业大赛，推进郑州大学洛阳研究院等一批新型研发机构尽快落地。

强化人才支撑。认真落实“1+4”人才政策，持续实施“河洛英才计划”“河洛工匠计划”等，打造中西部地区人才高地。建设院士工作站，加速领军型科技人才在实体经济集聚，形成“引来一个院士、带来一个团队、撑起一片产业”的发展态势。

抓好三大举措。上半年推荐国家科技型中小企业500家以上，申报高新技术企业50家以上，建设提升创新创业孵化载体10家以上，新建创新平台(载体)100个以上，加快中信重工等“双创”示范基地建设，培育语音技术专业化众创空间等“双创”载体。积极创建国家军民融合创新示范区，抓好中航光电产业园等28个军民融合项目。深化科技体制改革，着力实施好一批重大科技专项，破除创新“孤岛”现象。

打好创新驱动发展牌，做好创新发展大文章，洛阳高质量发展必将迈上新高度、实现新跨越！（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 任姣姣）

一季度数据看变化

●我市获批建设3家河南省院士工作站，使得我市省级院士工作站增至36家，共享两院院士38名，居全省前列

●我市共认定登记技术合同95项，技术合同成交额16192万元，同比分别增长71%、8%

●我市国家专业化众创空间增至3家，占全省3/4

●我市发放科技创新券9705万元，助力144家企业创新创业（锐鑫）