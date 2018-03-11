聚焦聚力 善作善成—— 一论推动高质量发展再取新成效

5月2日，全市领导干部会暨2018年一季度重点工作推进会召开，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省委省政府有关会议精神和省委书记王国生、省长陈润儿莅洛调研指示精神，总结一季度工作，分析当前经济形势，部署下一步重点工作。

季春花似锦，江山如有待。

5月2日，全市领导干部会暨2018年一季度重点工作推进会召开，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省委省政府有关会议精神和省委书记王国生、省长陈润儿莅洛调研指示精神，总结一季度工作，分析当前经济形势，部署下一步重点工作。市委书记李亚强调，要以更大的力度、更实的举措确保上半年时间任务双过半，着力推动洛阳高质量发展再取新成效。

更大的力度，意味着聚焦聚力，认识与行动的对焦要更精准；更实的举措，意味着善作善成，思维和工作的方式要再提升。舍此，没有实现高质量发展的捷径。

2018年被视为中国高质量发展的元年。一季度，洛阳经济社会发展保持了稳中有进、稳中向好的态势，呈现出运行稳、结构优、动能新、效益好、民生实等特点，整体实现了“开门红”。从全市GDP同比增长8.9%，分别高于全国、全省2.1个和1个百分点，增速居全省第2位，创6年来同期最高，到全市服务业占GDP比重同比提高2.8个百分点，对经济增长的贡献率比二产高20.3个百分点，从自创区、自贸区“两区同建”效应逐步显现，改革开放创新深入推进，发展的动力活力进一步增强，到财税质量进一步提高，企业效益持续好转，群众获得感进一步增强，洛阳在高质量发展的新征程上已经起势。

同时也要看到，全市经济运行还存在不少问题，与洛阳的战略定位、高质量发展要求、年度预期目标还有一定差距。比如，全市GDP占全省比重比去年全年下降0.17个百分点，一些工作在全省还处于“跟跑”状态，与“副中心”“增长极”的定位还不契合；一些经济发展效益指标持续向好，但仍处于较低水平；一些县域经济支撑能力较弱，经济运行大起大落。这表明，有的地方和部门把高质量发展的任务看轻了，把自身存在的问题看轻了，把能力不足的问题看轻了！

“入之愈深，其进愈难。”习近平总书记指出，推动高质量发展必须跨越两个关口，一个是跨越非常规的我国经济发展现阶段特有的关口，特别是要打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战；另一个是跨越常规性的长期性的关口，也就是要大力转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力。攻关期，如果不找准工作的切入点和着力点，不咬定目标、聚力加力，不“快干”“实干”“会干”，我们就会错过迈向高质量发展的历史机遇！

“座谈会布局之前集中调研，座谈会部署之后察看进度，有始有终的工作方式渐为人们所熟知”，说的是习近平总书记的一个重要工作方式。推进工作不能纸上谈兵，而要抓铁有痕、踏石留印，拿出实实在在的落实成绩单，否则就难以把蓝图变成现实。是不作为、“笨”作为，还是敢作为、善作为，考验着一个地方、一个部门对党、对人民的态度。

进入“十三五”以来，洛阳确立了决胜全面小康、开启现代化建设新征程的宏伟蓝图，谋划形成了加快建设副中心、打造全省增长极的决策部署，丰富提升了推进“9+2”工作布局、实现“四高一强一率先”奋斗目标的思路举措，一条符合洛阳实际的高质量发展路径日益清晰。在年初的市委经济工作会议上，洛阳部署了2018年重点工作，坚决打好“三大攻坚战”、着力抓好“七项重点工作”，这是落实中央、省委省政府决策部署的具体举措。大力弘扬真抓实干作风，面对难题敢抓敢管、敢于担责，解决问题雷厉风行、见底见效，我们必须准备付出更为艰巨、更为艰苦的努力！

确保上半年“时间过半、任务过半”，才能为圆满完成全年目标任务打下坚实基础；着力推进各项工作再上新台阶，才能推动洛阳高质量发展再取新成效。二季度是确立全年经济运行走势的关键时期，我们要围绕决胜全面小康，在打好“三大攻坚战”上真正下功夫、见实效；要围绕推动转型发展，在深化改革开放创新上真正下功夫、见实效；要围绕保持良好态势，在统筹经济社会发展上真正下功夫、见实效；要围绕推动工作落实，在转变思维方式和工作方式上真正下功夫、见实效。

志士惜日短，奋斗路犹长。作为“同新时代共同前进的一代”，我们生逢其时，也重任在肩。主动同高质量发展的要求对表，聚焦聚力、善作善成，“真正把功夫下到察实情、出实招、办实事、求实效上”，我们才能啃下“硬骨头”、打出“漂亮仗”，“当好新时代的答卷人”！（洛平）