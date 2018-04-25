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洛阳出台方案对地表水环境进行排查整治
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-05-04 08:18

　　伊洛瀍涧穿城而过，水让洛阳更灵动。昨日，《洛阳晚报》记者从市环境攻坚办获悉，我市出台相关方案，对地表水责任目标断面周边环境进行排查整治，守护身边的碧水。

　　●清理、打捞河岸垃圾和水面漂浮物

　　市环境攻坚办相关负责人介绍，我市将对河岸垃圾、水面漂浮物等边排查边清理。对排查发现的沿河旱厕，一律实施迁建。对责任目标断面周边道路实施硬化，沿河岸设置安全护墙或隔离绿化带，严防垃圾、杂物随意倾倒入河。

　　●整治沿河畜禽养殖

       畜禽养殖场实施分类治理，位于禁养区内的规模养殖场，依法依规一律关闭清理；限养区范围内不得新建、扩建规模养殖场，现有规模养殖场严格按照相关要求，建设与规模相配套的粪污资源化利用设施设备，并确保正常运行，坚决杜绝畜禽粪污直排入河。

　　●实施入河排放口规范化整治

       如果发现未经处理的污水直排口，依法实施封堵，涉嫌违法的依法查处。对合法设置的入河排放口，加大监测力度，确保符合排放要求。对不能按规定时间完成整治的，要拿出专项截污方案，明确具体措施和完成时限。

　　●整治 河道 网箱养殖、河道采砂

　　在排查中发现的非法网箱养殖问题，督促养殖户限期、自行拆除网箱。对期限内仍未拆除上岸的网箱，坚决依法予以拆除。对排查发现的河道非法采砂问题，依法予以查处取缔。对排查发现的码头，属于非法营运的，依法查处取缔；属于许可营运的，加强监管，确保水污染防治设施和风险防控措施建设到位、运行到位，避免对河流水质造成影响。

　　●整治沿河餐饮娱乐业

　　不符合规划、土地、卫生、消防、海事、水利、环保等法律法规要求的沿河餐饮和水上娱乐项目，依法实施关停取缔。已许可的沿河餐饮和水上娱乐项目，加强监管，严格落实水污染防治措施，坚决杜绝污水直排入河、垃圾随意倾倒等影响水质的现象。

　　●坚决取缔“散乱污”企业

　　大力监管涉水企业，必要时安排驻厂监督员，督促其污染防治设施正常运行，污染物达标排放。对废水直排、超标排污或者不正常运行污染防治设施的，依法实施停产整治，整治后仍不能稳定达标排放的，依法予以关停。对不符合政策和环保要求的涉水“散乱污”企业，坚决依法取缔。

　　●加快建设乡村污水收集处理设施

　　对此次排查范围内的沿河乡镇村庄，全部纳入2018年农村环境综合整治任务，加大资金、政策倾斜力度，加快建设污水收集处理和生活垃圾收集处置设施，并加强日常监督管理，确保污水不入河、垃圾不乱堆。

　　●实施堤身岸坡滩地种植业生态转型

　　引导河岸附近群众实施生态种植，不再使用农药、化肥，可以实施统一租赁、统一生态种植的模式，解决农药、化肥污染问题。（洛阳晚报记者 潘立阁）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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