洛阳四个高速收费站将更名 “伊川北站”更名为“伊阙站”

今日，记者从洛阳市交通局获悉，去年市交通运输局面向社会公开征集高速收费站更名事宜，经过公开征求意见、专家论证评审、行文请示上报、现场实地调研等程序后有了最新进展：洛阳孟津站、伊川北站等4个高速收费站将更名！

今日，记者从洛阳市交通局获悉，去年市交通运输局面向社会公开征集高速收费站更名事宜，经过公开征求意见、专家论证评审、行文请示上报、现场实地调研等程序后有了最新进展：洛阳孟津站、伊川北站等4个高速收费站将更名！ 资料图片 洛阳网讯 今日，记者从洛阳市交通局获悉，去年市交通运输局面向社会公开征集高速收费站更名事宜，经过公开征求意见、专家论证评审、行文请示上报、现场实地调研等程序后有了最新进展：洛阳孟津站、伊川北站等4个高速收费站将更名！（>>>相关新闻） 根据河南省交通运输厅《关于对洛阳市环城高速公路收费站站名更改的意见》，为“突显洛阳大格局、前瞻性，体现洛阳历史文化风韵”，拟将连霍高速“孟津站”更名为“会盟站”，“孟津城区站”更名为“孟津站”；宁洛高速洛阳绕城西南环段“新区站”更名为“甘泉河站”、“伊川北站”更名为“伊阙站”；白马寺站和瀍河站暂不变更。据悉，后续更名工作正在稳步推进中。(见习记者 谢娜娜 通讯员 张东东)