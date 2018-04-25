记者日前从市文广新局获悉，第36届中国洛阳牡丹文化节优秀剧目展演月还剩最后两部重量级作品，分别是湖北京剧院的京剧《红灯记》、中国歌剧舞剧院的歌剧《小二黑结婚》。

记者日前从市文广新局获悉，第36届中国洛阳牡丹文化节优秀剧目展演月还剩最后两部重量级作品，分别是湖北京剧院的京剧《红灯记》、中国歌剧舞剧院的歌剧《小二黑结婚》。

演出地点为洛阳歌剧院。演出时间为：5月5日、6日19:40京剧《红灯记》，5月9日、10日19:40歌剧《小二黑结婚》。值得注意的是，借助国家文化消费试点城市建设工作开展，每部剧将推出200张30元惠民票，数量有限，先到先得；针对180元、80元两个档次票价给予30%的政府补贴，补贴后每张票价分别为126元、56元。市民可通过“文惠洛阳”公众号订票，凭订单二维码到洛阳广播电视台3029房间付款换取实体票，凭实体票观看演出。此外，每部剧将拿出100张门票免费赠给劳动模范、三八红旗手、优秀教师、环卫工人等，符合条件人员可持相关证件到洛龙区宜人路中段洛阳歌剧院北门岗领取。（洛阳日报记者 朱艳艳）