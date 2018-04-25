本周六，免费看女足超级联赛

本周六，到新区体育场免费看女足超级联赛吧！

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5月5日15时，2018年中国女足超级联赛第二轮拉开战幕，“升班马”河南徽商女足将坐镇主场迎战卫冕冠军大连权健女足。这是全国女足顶级联赛赛事首次在洛阳举行，也是河南徽商女足今年升入女超后的首个主场比赛，广大球迷可免费领票到场为球队呐喊助威。

在去年的女甲联赛中，河南徽商女足以联赛第二名的成绩冲超成功，创造了球队历史。新赛季，俱乐部对球队和教练组进行了调整，邀请河北功勋教练李志浩出任球队总教练；引进6名内援和1名外援，并和去年的冲超功臣曾淑娥、张亚男等续约，提升球队实力。来自尼日利亚的奥诺莫·艾比是河南女足历史上的首位外援，曾效力于瑞典联赛、土耳其联赛和白俄罗斯联赛，参加过4届女足世界杯和2008年北京奥运会，参加过5届女足非洲杯，3次以主力队员身份夺冠。

共有8支球队参加本赛季女超联赛，比赛采用主客场双循环赛制，作为河南徽商女足主场，洛阳体育中心体育场将举行7场比赛，整个联赛将在今年10月底结束。在4月29日举行的首轮比赛中，河南徽商女足客场挑战上赛季女超联赛亚军长春女足，在落后一球的不利局面下，河南徽商女足在伤停补时阶段扳平比分，为联赛取得不错的开局。本轮坐镇主场，面对拥有多名国脚的大连权健女足，河南徽商女足将迎来一场硬仗。本次女超联赛免费发放球票，球迷可到指定地点领票。（洛阳日报记者 孟山 通讯员 沈鸿灿）

领票地点

■涧西区武汉南路与孙白路交叉口向西50米曼巴体育公园

负责人：张磊电话：18937

960096



■涧西区珠江路

与辽宁路交叉口向东100米勇士足球装备

负责人：董宇翔

电话：15236223501

■比赛日当天在新区体育场西入口现场领票

负责人：张磊

电话：18937960096

注：单位、球队、球迷协会、学校等统一组织观看比赛的，需提前与负责人联系预留球票。