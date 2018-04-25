洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

本周六，免费看女足超级联赛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-05-03 09:28

　　本周六，到新区体育场免费看女足超级联赛吧！

　　5月5日15时，2018年中国女足超级联赛第二轮拉开战幕，“升班马”河南徽商女足将坐镇主场迎战卫冕冠军大连权健女足。这是全国女足顶级联赛赛事首次在洛阳举行，也是河南徽商女足今年升入女超后的首个主场比赛，广大球迷可免费领票到场为球队呐喊助威。

　　在去年的女甲联赛中，河南徽商女足以联赛第二名的成绩冲超成功，创造了球队历史。新赛季，俱乐部对球队和教练组进行了调整，邀请河北功勋教练李志浩出任球队总教练；引进6名内援和1名外援，并和去年的冲超功臣曾淑娥、张亚男等续约，提升球队实力。来自尼日利亚的奥诺莫·艾比是河南女足历史上的首位外援，曾效力于瑞典联赛、土耳其联赛和白俄罗斯联赛，参加过4届女足世界杯和2008年北京奥运会，参加过5届女足非洲杯，3次以主力队员身份夺冠。

　　共有8支球队参加本赛季女超联赛，比赛采用主客场双循环赛制，作为河南徽商女足主场，洛阳体育中心体育场将举行7场比赛，整个联赛将在今年10月底结束。在4月29日举行的首轮比赛中，河南徽商女足客场挑战上赛季女超联赛亚军长春女足，在落后一球的不利局面下，河南徽商女足在伤停补时阶段扳平比分，为联赛取得不错的开局。本轮坐镇主场，面对拥有多名国脚的大连权健女足，河南徽商女足将迎来一场硬仗。本次女超联赛免费发放球票，球迷可到指定地点领票。（洛阳日报记者 孟山 通讯员 沈鸿灿）

领票地点

■涧西区武汉南路与孙白路交叉口向西50米曼巴体育公园

负责人：张磊电话：18937

960096


■涧西区珠江路

与辽宁路交叉口向东100米勇士足球装备

负责人：董宇翔

电话：15236223501

■比赛日当天在新区体育场西入口现场领票

负责人：张磊

电话：18937960096

注：单位、球队、球迷协会、学校等统一组织观看比赛的，需提前与负责人联系预留球票。
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]走路防病、抗癌！但这样走路锻炼等于白走
  • ·[健康]很多人以为用不用牙线都无所谓，其实.....
  • ·[健康]假如五年不刷牙，你的牙会怎么样？
    		•
    球场“老男孩” 好身板好心态
    球场“老男孩” 好身板好心态
    球场“老男孩” 好身板好心态
        近日，记者见到王健辉老人时，他正在洛龙区安乐镇狮子桥村的操场上打篮球。带球奔跑、三步上篮、跳起投篮…...
  • ·云泽和他的“室内园林”
  • ·那些“碰瓷”的猫 后来都怎么样了
  • ·五一出游避开大热景点 古城风情一样赞
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳将建设东山大道 提升龙门园区通行...
  • 全市领导干部会暨2018年一季度重点工...
  • 洛阳市领导干部会暨2018年一季度重点...
  • 洛宁草庙岭郭家大院（探寻河洛百座古...
  • “洛阳造”环卫压实机有了“升级版”
  • 孟津送庄镇袖珍西瓜集中上市 助农户脱...
  • 安乐镇街心小游园已开放惠民
  • 一季度洛阳市工业经济效益稳步提高
  • 中信重工为三峡工程研制升船机关键件
  • 洛阳、亳州警方打掉传销团伙 救出受骗...
    		•
    百姓呼声
    龙门西山的省道正在大修，预计在8月份完工
    退休职工养老金领取资格认证什么时间开始
    精彩图片
    “洛阳造”环卫压实机...
    洛阳将建设东山大道 提...
    《快递暂行条例》本月1...
    孟津送庄镇袖珍西瓜集...
    精彩热帖

    五一假期 镜头里的龙门

    黄土岭上杜鹃红

    醉美秋风园

    劳动节里忙劳动
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605