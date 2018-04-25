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新安县庙头村10余名村民自办传统文化讲习班传播文明之风
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-05-03 09:24

　　最近，新安县铁门镇庙头村南街一间不起眼的民房，变身为传统文化讲习班教室，让过往的居民都忍不住往里面瞅上几眼。

　　这间20多平方米的教室虽然简陋却很整洁，在两侧靠墙而立的书柜里，《弟子规》《华夏孝文》等300余册书籍整齐摆放，教室中间墙壁上“修身养德”四个字赫然醒目。记者到来时，20余名村民正专心致志地收看孝道电视讲座。“以前在县城见过，没想到俺村也建了个‘精神粮仓’！”村民窦大国高兴地说。

　　这个讲习班，是由已经退休的党员邓书明等10余名村民自发创办的。自2013年以来，他们多次到县城参加传统文化学习班，浸润于孝敬父母、尊老爱幼、文明礼让、谦恭有礼等中华民族的传统美德中，渐渐萌生了在村内创办讲习班的念头。“以往苦于无固定场所，就在几个村民家里轮流办班，时间长了，大家积极性不高，就不了了之了。”邓书明遗憾地说。

　　今年3月，庙头村南街一间门面房因原房客退租而空置，邓书明重新燃起了办讲习班的希望。“以前村里有个顺口溜，‘吃了饭，没事干，前村游，后村转，扑克麻将通宵战，家庭不和人心散夫妻争吵常不断’，为了改变这种状况我们坚定了办班弘扬孝善文化的决心。”他说。

　　邓书明的想法很快得到家人和好友的支持，仅一天，就募集了2700多元，他立即租下这间门面房，并购买了书籍、光盘等布置起来。十几个人有钱的出钱、有力的出力：邓启忠给教室换了新门，张玉萍搬来了两个书柜，邵建新背来了两摞书，爱好书法的高军送来了对联……村委会和村小学也送来了桌椅板凳和《洛阳日报》等报刊。不到10天的时间，小屋焕然一新，传统文化讲习班教室就这样建成了。

　　如今，这间教室每到晚上热闹非凡。“以往没事就在村子里瞎转悠，现在来这儿一坐就是一晌，看看报纸、听听讲座，充实多了！”65岁的邓海钦笑着说。看到讲习班这么受欢迎，邓书明难掩激动之情：“下一步，我们还想请村里的好媳妇、好婆婆来现身说法，请村干部和党校教师来授业解惑，在这个‘巴掌大’的教室里传播文明之风、助力乡村振兴！”（洛阳日报记者 姜明明 通讯员 许金安 高月 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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