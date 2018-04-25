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大额存单人气渐涨
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-05-03 09:28

　　近期，曾一度遇冷的大额存单利率全面上浮，受到不少投资者关注。业内人士表示，随着未来银行保本型理财产品逐步退出市场，大额存单销售有望升温。

　　2015年6月，多家银行推出大额存单业务，其中个人投资者认购金额不低于30万元。2016年 6月，央行降低个人投资者认购大额存单门槛，把起存金额从30万元降为20万元。然而近3年来，由于利率不高、门槛不低等因素影响，大额存单市场显得不温不火。

　　记者近日走访发现，4月中旬以来，多家银行先后上调了大额存单利率。以一年期大额存单为例，一些大型国有银行的大额存单利率较基准利率上浮45%。相比之下，股份制银行推出的大额存单产品和利率更加多样化，部分股份制银行推出的大额存单利率较基准利率上浮达50%。

　　我市某商业银行金融理财师董宇峰表示，此次大额存单利率上浮，一方面是由于最近市场融资面偏紧，银行揽储压力较大，具有利率优势的揽储工具有限，大额存单利率“顺势”上扬。另一方面，央行最近对商业银行存款利率有所放宽，银行在吸储上的自主定价空间也有所增加，进一步推动了大额存单利率的全面上调。

　　随着利率上浮，大额存单能否进一步获得市场青睐？业内人士表示，大额存单和普通银行理财产品最大的区别在于，大额存单属于一般性存款，是保本保息的，而理财产品则不属于此类。从中长期来看，随着资管新规的落地，银行保本型理财产品将逐步退出市场，大额存单将会对保本型银行理财产品产生替代效应，此次利率上浮将进一步催热大额存单市场，其销售有望逐步升温。（洛阳日报记者 戚帅华）
[ 责任编辑：席倩倩]
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