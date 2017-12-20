洛阳市深入推进 “厕所革命”

日前，市民赵宇路过涧西区衡山路时，发现这里新添了一座公厕。厕所里干净整齐，洗手池、面镜、残疾人卫生间等设施一应俱全。专门配备的保洁人员正在打扫卫生，地上看到任何水渍。

日前，市民赵宇路过涧西区衡山路时，发现这里新添了一座公厕。厕所里干净整齐，洗手池、面镜、残疾人卫生间等设施一应俱全。专门配备的保洁人员正在打扫卫生，地上看到任何水渍。

“这几年新建、改建了不少公厕，现在找厕所很方便，这不仅方便了市民和游客，也大大提升了洛阳的城市形象。”赵宇说。

如今在洛阳的大街小巷，不时可见一座座漂亮的公厕，它们在带给市民、游客方便的同时，也成为城市的景观。

“新建公厕遵循‘厕随人走’原则，根据城市发展的方向，优先设在人流密集的地方。”市环卫处相关负责人介绍，如今城市区新建的公厕在建设标准上有所提升，确保所有公厕符合二类建设标准，有条件的公厕还要争取达到一类建设标准，有效提升卫生环境水平。

在龙门石窟景区迎宾大道附近，一座新落成的公厕不时有人进出。“景区每天的人流量这么大，没想到厕所的卫生条件这么好，干净又无异味，各类设施一应俱全，特别人性化。”近日，在龙门石窟景区游玩的西安游客孙文博对公厕的设施和环境赞不绝口。

这座新建的公厕设置有第三卫生间，其中设有“幼儿坐便器”“幼儿洗手池”，并配有婴儿护理台、宝宝椅等。公厕还兼具残疾人卫生间的功能，特别加装了安全抓杆、报警铃，如厕时发生意外可随时求助。

小公厕，大民生。近年，我市高度重视公厕建设，印发了《洛阳市旅游厕所建设管理行动工作方案》，形成“政府主导、部门联动、社会参与、齐抓共管”的工作机制，坚持不懈推进“厕所革命”，努力补齐影响群众生活品质的短板。

在农村地区，越来越多的完整下水道水冲式、三联沼气池式等类型的卫生厕所亮相，让农村面貌发生了喜人的改变。

按照《2018年洛阳市重点民生实事工作方案》，今年我市将在城市区及县(市)新建(改造)公厕190座，旅游景区新建(改造)旅游公厕143座。记者了解到，我市各相关部门制订了详细的建设计划。今年第一季度新建公厕20座，改造提升10座，旅游公厕已开工85座，均超额完成重点民生实事节点任务。下一步，我市将按照时间节点任务推进公厕建设。

市旅发委相关负责人表示，我市将按照“全域发展、质量提升、深化改革、创新突破”的思路，推动“厕所革命”从景区扩展到全域、从城市扩展到农村、从数量增加到质量提升，全面提升公厕建设质量和管理服务质量，让群众在“厕所革命”的深刻变革中拥有更多民生获得感和幸福感。（洛阳日报记者 戚帅华）