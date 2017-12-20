洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市深入推进 “厕所革命”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-05-03 08:58

　　日前，市民赵宇路过涧西区衡山路时，发现这里新添了一座公厕。厕所里干净整齐，洗手池、面镜、残疾人卫生间等设施一应俱全。专门配备的保洁人员正在打扫卫生，地上看到任何水渍。

　　“这几年新建、改建了不少公厕，现在找厕所很方便，这不仅方便了市民和游客，也大大提升了洛阳的城市形象。”赵宇说。

　　如今在洛阳的大街小巷，不时可见一座座漂亮的公厕，它们在带给市民、游客方便的同时，也成为城市的景观。

　　“新建公厕遵循‘厕随人走’原则，根据城市发展的方向，优先设在人流密集的地方。”市环卫处相关负责人介绍，如今城市区新建的公厕在建设标准上有所提升，确保所有公厕符合二类建设标准，有条件的公厕还要争取达到一类建设标准，有效提升卫生环境水平。

　　在龙门石窟景区迎宾大道附近，一座新落成的公厕不时有人进出。“景区每天的人流量这么大，没想到厕所的卫生条件这么好，干净又无异味，各类设施一应俱全，特别人性化。”近日，在龙门石窟景区游玩的西安游客孙文博对公厕的设施和环境赞不绝口。

　　这座新建的公厕设置有第三卫生间，其中设有“幼儿坐便器”“幼儿洗手池”，并配有婴儿护理台、宝宝椅等。公厕还兼具残疾人卫生间的功能，特别加装了安全抓杆、报警铃，如厕时发生意外可随时求助。

　　小公厕，大民生。近年，我市高度重视公厕建设，印发了《洛阳市旅游厕所建设管理行动工作方案》，形成“政府主导、部门联动、社会参与、齐抓共管”的工作机制，坚持不懈推进“厕所革命”，努力补齐影响群众生活品质的短板。

　　在农村地区，越来越多的完整下水道水冲式、三联沼气池式等类型的卫生厕所亮相，让农村面貌发生了喜人的改变。

　　按照《2018年洛阳市重点民生实事工作方案》，今年我市将在城市区及县(市)新建(改造)公厕190座，旅游景区新建(改造)旅游公厕143座。记者了解到，我市各相关部门制订了详细的建设计划。今年第一季度新建公厕20座，改造提升10座，旅游公厕已开工85座，均超额完成重点民生实事节点任务。下一步，我市将按照时间节点任务推进公厕建设。

　　市旅发委相关负责人表示，我市将按照“全域发展、质量提升、深化改革、创新突破”的思路，推动“厕所革命”从景区扩展到全域、从城市扩展到农村、从数量增加到质量提升，全面提升公厕建设质量和管理服务质量，让群众在“厕所革命”的深刻变革中拥有更多民生获得感和幸福感。（洛阳日报记者　戚帅华）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]走路防病、抗癌！但这样走路锻炼等于白走
  • ·[健康]很多人以为用不用牙线都无所谓，其实.....
  • ·[健康]假如五年不刷牙，你的牙会怎么样？
    		•
    球场“老男孩” 好身板好心态
    球场“老男孩” 好身板好心态
    球场“老男孩” 好身板好心态
        近日，记者见到王健辉老人时，他正在洛龙区安乐镇狮子桥村的操场上打篮球。带球奔跑、三步上篮、跳起投篮…...
  • ·云泽和他的“室内园林”
  • ·那些“碰瓷”的猫 后来都怎么样了
  • ·五一出游避开大热景点 古城风情一样赞
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳将建设东山大道 提升龙门园区通行...
  • 全市领导干部会暨2018年一季度重点工...
  • 洛阳市领导干部会暨2018年一季度重点...
  • 洛宁草庙岭郭家大院（探寻河洛百座古...
  • “洛阳造”环卫压实机有了“升级版”
  • 孟津送庄镇袖珍西瓜集中上市 助农户脱...
  • 安乐镇街心小游园已开放惠民
  • 一季度洛阳市工业经济效益稳步提高
  • 中信重工为三峡工程研制升船机关键件
  • 洛阳、亳州警方打掉传销团伙 救出受骗...
    		•
    百姓呼声
    龙门西山的省道正在大修，预计在8月份完工
    退休职工养老金领取资格认证什么时间开始
    精彩图片
    “洛阳造”环卫压实机...
    洛阳将建设东山大道 提...
    《快递暂行条例》本月1...
    孟津送庄镇袖珍西瓜集...
    精彩热帖

    五一假期 镜头里的龙门

    黄土岭上杜鹃红

    醉美秋风园

    劳动节里忙劳动
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605