孟津县掀起“五项治理”百日攻坚行动热潮

一条条街道清扫干净，一个个游园绿树环绕，一座座汉魏风建筑展露芳容……近日，漫步孟津县城，“五项治理”百日攻坚行动带来的变化令人感慨万千。

一条条街道清扫干净，一个个游园绿树环绕，一座座汉魏风建筑展露芳容……近日，漫步孟津县城，“五项治理”百日攻坚行动带来的变化令人感慨万千。

“政府出钱给俺换了块铝塑广告牌，还带夜间亮化功能，看着更‘高大上’。”在会盟大道旁经营杂货店的梅女士说，以前沿街商户们的广告牌匾大小、材质不统一，显得杂乱无章，个别商户擅自将广告灯箱、广告牌立于门前人行道或盲道上，不但影响市容环境，也存在一定安全隐患。

今年，孟津县除按照相关标准对广告牌匾统一换新外，还拆除了一批逾期无主、私搭乱建、影响市政公用设施使用、妨碍居民正常生活的广告设施。

每天，家住金色阳光小区的王敬全都会带着孙子到家门口的揽景园转转。“这里以前是某机关大院的边角荒地，后来改建成了游园。”他说，县里不少机关拆除围墙、栽植绿树、增设照明设施，建成了一个又一个游园，“脏、乱、差”现象越来越少，群众的活动空间越来越多。

目前，孟津县已完成投资17.5亿元，实施96个百城提质项目，建成了一批游园公厕、靓化了主要街道、推进了景观水系，城市面貌持续提升。

“以前，路边垃圾没人打扫，还垒了几个花池，老百姓通行不便。”家住县城长华村的李女士说，如今花池拆了，路面宽了，垃圾一日一清，感觉敞亮多了。

李女士的感触，得益于孟津县将背街小巷和孟庄、长华、城东等3 个城中村保洁纳入城区保洁范围，实现了与城区主次干道同步保洁、同步考核、同步评比。同时，该县还对各路段垃圾容器、公交站牌、污水箅子进行冲洗清洁，保证设施整洁。

孟津县县长宗国明表示，孟津县结合自身实际增加镇村环境治理内容，并与创建全国文明城市、国家园林城市及百城提质工程有机结合、统筹推动。下一步，将做好规划、建设、管理“三篇文章”，扭住以绿荫城、以水润城、以文化城、以业兴城“四个抓手”，扎实推进“五项治理”百日攻坚行动，不断优化城乡环境，提升文明素养。（洛阳日报记者 姜明明 通讯员 张改红）