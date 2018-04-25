《快递暂行条例》本月1日起实施 收快件维权有依据

自本月1日起，《快递暂行条例》(以下简称《条例》)正式施行，快递车辆将统一“服装”、丢件索赔有了依据、快递员不能擅自“代签收”……《条例》在我市的落地效果如何？且看《洛阳晚报》记者的走访调查。

我市绝大多数快递服务车已统一“服装”

自本月1日起，《快递暂行条例》(以下简称《条例》)正式施行，快递车辆将统一“服装”、丢件索赔有了依据、快递员不能擅自“代签收”……《条例》在我市的落地效果如何？且看《洛阳晚报》记者的走访调查。

快递员不能擅自“代签收”，丢件索赔有了依据

●亮点一 快递员擅自“代签收”？不行！

《条例》规定，经营快递业务的企业应当将快件投递到约定的收件地址、收件人或者收件人指定的代收人，并告知收件人或代收人当面验收。收件人或者代收人有权当面验收。

【解读】

市邮政管理局相关负责人解释，《条例》实施后，快递人员若在没有与收件人沟通好的情况下，就擅自做主把快件放入快递柜或者自己“代签收”，都被视为违规，消费者有权要求快递员把快件送上门。

对于在快件配送期间，收件人存在不便收件的情况，《条例》也指出了方向，《条例》鼓励多个经营快递业务的企业共享末端服务设施，为用户提供更加灵活、便捷的末端配送服务。

●亮点二 消费者索赔更有保障

《条例》明确，用户的合法权益因快件发生延误、丢失、损毁或者内件短少而受到损害的，用户可以要求该商标、商号或者快递运单所属企业赔偿，也可以要求实际提供快递服务的企业赔偿。

【解读】

上述负责人表示，《条例》为快件出现问题后消费者后续的维权和索赔提供了法律依据，同时明确了对消费者隐私的保护。冒领、私自开拆、隐匿、毁弃、倒卖或者非法检查他人快件，尚不构成犯罪的，依法给予治安管理处罚。经营快递业务的企业有前款规定行为，或者非法扣留快件的，由邮政管理部门责令改正，没收违法所得，并处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，并处10万元以上20万元以下的罚款，并可以责令停业整顿直至吊销其快递业务经营许可证。

调查：不打招呼直接将快件放入快递柜情况仍有发生

《条例》已经正式实施，其在我市的落地效果怎样？记者昨日进行了走访调查。

●我市快递车辆已基本完成“服装”统一

《条例》规定，依法规范快递服务车辆的管理和使用，对快递专用电动三轮车的行驶时速、装载质量等做出规定，并对快递服务车辆加强统一编号和标识管理。

昨日，记者先后前往涧西区、西工区、洛龙区的多家品牌快递中转点进行走访，发现绝大多数快递服务车已完成“服装”的统一。除了车辆统一，在外观上，快递服务车的车身上半部统一喷绘带牡丹暗纹的白底，其中部有“快递”字样，下半部喷绘各品牌主色、标识及联系方式，车辆编号喷涂在车身中部。

按照《洛阳市快递三轮电动车管理办法(试行)》的相关规定，在本月底前，我市将完成对所有快递电动三轮车的规范化管理。目前，快递服务车辆的统一编号工作已接近尾声，预计本月就能全面实现快递服务车辆的“三统一”，其中就包括颜色与编号的统一。

●不打招呼直接将快件放入快递柜情况仍有发生

1日、2日，多名市民反映自己在收发快件过程中，快递员收送件不上门、快递员擅自“代签收”等情况仍有发生，且这些问题存在于多家快递公司。

郭师傅是一名快递员，记者在我市一小区门口见到他时，他正在把快递服务车上的快件一件件地放入快递柜。在问及这样做之前是否事先征求过收件方同意时，郭师傅表示并没有，原因是“不知道有这项规定”。

另一家公司的快递员胡师傅则告诉记者，虽然他知道《条例》中有关快递员不能“代签收”的规定，但他认为这实行起来有难度，因为快递员是按照派送快件的数量来提成计薪的，如果每派送一件快件都需要送货上门或者提前通知收件方协商后才能放入快递柜的话，工作效率会大大降低，收入也会大打折扣。

顺丰速递洛阳公司相关负责人李先生介绍，顺丰从今年3月底就开始通过邮件、晨会、例会等形式，针对《条例》内容对快递员进行普及，若市民发现快递员在送件过程中有违规行为，可直接通过顺丰全国服务电话95338进行投诉，若情况属实，他们将对快递员做出严厉处罚。

天天快递洛阳公司负责人张先生表示，目前《条例》刚实行，快递员需要一个适应过程，对于那些仍擅自不经收件方同意就把快件放入快递柜的快递员，公司初期将以提醒、警告为主，若后期再有发生，公司将视情节严重程度对快递员进行相应的处罚， “公司内部的专线投诉电话目前正在设立”。除了天天快递，我市多家快递企业的相关负责人也有类似表示。（洛阳晚报记者 王若馨 通讯员 张江松 文/图）

延伸阅读

我市快递企业业务量今年预计突破1亿件近年，我市快递业的发展速度十分迅猛。 “去年，我市快递企业业务量完成8311万件，全省排名第二位，同比增长44.25%；业务收入完成7.82亿元，全省排名第二位，同比增长26.02%。我国港澳台地区、国际快递业务量累计完成156.71万件，同比增长418.76%。”市邮政管理局相关负责人说，按照预计，今年我市快递企业的业务量将突破1亿件，业务收入迈入“10亿元大关”。