洛阳残疾儿童义务教育入学率2020年超95%

患有自闭症的孩子，能否随班就读？学校接受残疾儿童，能获得哪些政策支持？我市日前印发的《第二期特殊教育提升计划实施方案》(以下简称《方案》)，对残疾儿童的教育问题做出具体规划。

患有自闭症的孩子，能否随班就读？学校接受残疾儿童，能获得哪些政策支持？我市日前印发的《第二期特殊教育提升计划实施方案》(以下简称《方案》)，对残疾儿童的教育问题做出具体规划。

《方案》提出，计划到2020年，我市残疾儿童、少年义务教育入学率超过95%；在学前教育和高中阶段教育方面，我市将加大政策支持力度，最大限度地满足残疾儿童家庭的教育获得感。

提高残疾儿童义务教育入学率

目前，我市有特殊教育学校14所，其中城市区5所，县(市)9所；两个自闭症儿童试点班，分别设在市特殊教育中心学校和西工区第二实验小学。全市共有适龄特殊在校学生2885人，其中1516人在普通学校随班就读，1149人在特教学校就读，220人享受特教学校送教上门服务，入学率为86.45%。

按照《方案》规划，我市将通过落实“一人一案”，由残联负责统计适龄残疾儿童、少年数据，教育行政部门负责逐一核实入学情况，逐一解决实名登记的未入学残疾儿童、少年就学问题，实现适龄残疾儿童、少年就学零拒绝、全覆盖。

到2020年，我市残疾儿童、少年义务教育入学率要超过95%。在儿童福利机构特教班就读、接受送教上门服务的残疾学生，也将纳入中小学生学籍管理系统，以保障其受教育年限，控制辍学率。

提高残疾学生生均经费标准

《方案》提出，我市将拓宽特殊教育经费筹措渠道，提高生均经费标准，所需资金按学校隶属关系由同级财政负担。这对接受适龄残疾儿童、少年就读的学校和幼儿园来说，是个利好

特殊教育生均经费标准

学前教育阶段(含民办)：每生每年10000元

义务教育阶段：每生每年8000元

普通高中：参照义务教育阶段同类标准执行

中职教育：拨款定额标准按普通生标准的3倍确定

我市还将为由教育、残联、卫生等部门组成的联合送教队列出专项经费，按每生每年1000元拨付，用于支付相关工作人员的工作经费

加大残疾学生资助力度

今年，我市将继续提高残疾学生资助水平，实行家庭经济困难的残疾学生从义务教育阶段到高中阶段的12年免费教育

●学前教育阶段残疾幼儿：按建档立卡学生标准享受保教费、生活费补助

●义务教育阶段残疾学生：在“四免”基础上，所有寄宿生按现行标准给予生活补助，同时对所有残疾学生按照市定营养改善计划的补助标准给予资助

●高中阶段残疾学生：按照建档立卡学生标准免除学费和住宿费，并给予国家助学金资助

加强随班就读支持体系

对于不少“星星的孩子”的父母来说，让孩子随班就读是他们最大的心愿。什么样的残疾儿童适合随班就读呢？我市即将成立的残疾人教育专家委员会或能解决该问题。

今年，我市将组建由教育、心理、康复、社会工作等方面专家组成的残疾人教育专家委员会，健全残疾儿童入学评估机制，对残疾儿童的教育安置办法进行完善；还将成立特殊教育资源中心，为辖区普通学校随班就读、送教上门提供特殊教育巡回指导和支持服务。

增加教职工配比

今年年底前，我市将按照省定特殊教育教职工编制标准,配足配齐教职工。中小学阶段教职工人数和残疾学生人数按1∶3配备，招收残疾儿童的幼儿园参照此标准执行。计划到2020年，特殊教育专业毕业的教师要达到特殊教育学校教师总人数的30%。

吸引更多符合条件的教师从事特殊教育工作，提高津贴标准也是重要的一环。对于从事特殊教育工作10年以内的教师，津贴标准将由15%提高到20%；教龄10年以上的教师，津贴标准将由25%提高到30%；核定绩效工资总量时，将给予不低于20%的倾斜；评先给予一定的倾斜，职评在条件成熟时要单列。（洛阳晚报首席记者 焦琳 通讯员 杜建芳）