洛阳：加强公益诉讼 保护公共利益

今年，我市检察机关将加大公益诉讼力度，切实保护社会公共利益。这是记者从日前召开的全市检察长会议上获悉的。

今年，我市检察机关将加大公益诉讼力度，切实保护社会公共利益。这是记者从日前召开的全市检察长会议上获悉的。

根据部署，全市检察机关今年将聚焦生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护等领域，注重从群众来信来访、控告申诉、社会舆论中寻找线索，选准办好群众反映强烈、有一定社会影响的公益诉讼案件，确保社会公共利益得到切实保护。我市还将严厉打击盗抢骗、黄赌毒、电信网络诈骗、非法传销、拐卖妇女儿童等违法犯罪，积极开展扫黑除恶专项斗争，确保每一起案件经得起检验。

市人民检察院检察长高建伟等参加会议。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 委子叶）