关爱环卫工人需要更多接力

尊重、关爱环卫工人，不只是一种素养，更应该成为一种情怀。环卫工人让城市更体面，让环境更宜人，我们也应该让他们工作得更舒心、更体面、更有尊严。

尊重、关爱环卫工人，不只是一种素养，更应该成为一种情怀。环卫工人让城市更体面，让环境更宜人，我们也应该让他们工作得更舒心、更体面、更有尊严。

为感谢环卫工人的默默付出，五一劳动节这天，一家爱心火锅店请110名环卫工人免费吃火锅。

宴请环卫工人，是对环卫工人的尊重与关爱，更彰显了一座城市应有的道德情怀和文明暖意。

不论春夏秋冬，还是白天黑夜，不论骄阳似火，还是寒风凛冽，环卫工人都穿梭在大街小巷，扫出一座城市的整洁与文明。一句话，城市的光鲜亮丽，离不开环卫工人的辛苦劳作。关爱环卫工人需要更多的志愿者接力，爱心只有相互传递，才能产生“蝴蝶效应”。

关爱环卫工人需要更多爱心企业接力。盛夏里送出的一瓶水，寒冬里送出的一件衣，甚至是送上的一顿早餐，都是对环卫工人的关爱。天气越来越热，沿街有条件的单位或商铺，也可以提供一些场所，让环卫工人歇歇脚、避避暑。

这些行为看似微不足道，但能解决他们工作间隙没地方休息的难题，也能让他们油然而生一种归属感和幸福感。关爱环卫工人需要制度接力。平心而论，这几年，环卫工人常常获得社会各方的关爱，这自然让人欣喜，但是相对而言，环卫工人更需要来自制度的关爱。比如，相关部门应进一步完善他们的工作保障机制，完善劳动保护措施，尤其在盛夏，给他们一片“制度阴凉”；严格执行相关法律法规，让环卫工人获得与付出相匹配的工资、加班费，让他们有尊严地工作。

关爱环卫工人需要每个人养成良好的卫生习惯。对于大多数人而言，养成良好的卫生习惯才是对环卫工人最好的关爱— —不随地吐痰，不乱丢垃圾，不损坏环卫设施，开车尽量备个垃圾袋，不向车窗外抛物……尽量减少他们的工作量，开车时遇到正在路上劳作的他们，减速慢行，小心避让……尊重、关爱环卫工人，不只是一种素养，更应该成为一种情怀。环卫工人让城市更体面，让环境更宜人，我们也应该让他们工作得更舒心、更体面、更有尊严。（新闻观察员 洛谭）