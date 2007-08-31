洛阳市100个青年集体获评青年文明号

在五四青年节即将到来之际，日前，共青团洛阳市委命名表彰一批2017年度洛阳市青年文明号和洛阳市青年岗位能手。全市有100个青年集体获评“2017年度洛阳市青年文明号”，150名优秀青年获评“2017年度洛阳市青年岗位能手”。

在五四青年节即将到来之际，日前，共青团洛阳市委命名表彰一批2017年度洛阳市青年文明号和洛阳市青年岗位能手。全市有100个青年集体获评“2017年度洛阳市青年文明号”，150名优秀青年获评“2017年度洛阳市青年岗位能手”。

近年，全市各级团组织和青年集体不断深化“青年文明号”创建和争当“青年岗位能手”活动，大力弘扬职业文明，激励广大青年职工立足本职岗位，提升技能水平，增强创新能力，涌现出一大批争创一流工作业绩的优秀青年集体和先进个人典型。此次命名表彰活动，旨在进一步激励全市广大青年工作者进一步贯彻落实党的十九大精神，不断提高职业道德素质，刻苦钻研技术，勇于开拓创新，为我市加快推进“9+2”工作布局、实现“四高一强一率先”奋斗目标，加快建设副中心、打造全省增长极贡献青春力量。 （洛阳日报记者 白云飞 通讯员 张珂）