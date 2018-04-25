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让群众“只跑一次”成为行政服务的常态
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-05-03 08:38

　　行政服务的根本目的是让群众既把事情办了，又让他们省心、省力、省时、省钱，想在行政服务领域做到这些，需要相关部门把问题想在前面、把工作做在前面、把惠民之心摆在最重要的位置。

　　从本月起，市民办理出入境证件“只跑一次”；除了工作日，周六也能办证，遇特殊情况，还可以走“绿色通道”。（>>>>新闻回放

　　近段时间， “只跑一次”成了行政服务部门的关键词。 “只跑一次”的提法让人感觉很美，彰显了行政服务部门正确的服务态度，体现的是惠民之心。

　　让“办事难”变成“好办事”，一方面得益于科技助力，由互联网打破“信息壁垒”，让信息“跑”起来，办事的市民自然不用再多跑；另一方面折射出的是行政服务部门破除“办事难”的决心。

　　如今，人们出境旅游、留学、探亲及公干等活动日益频繁，对很多人而言，出境成为日常生活需求，当然希望出入境证件等的办理越快越好。行政服务部门想大家之所想，把市民的生活热点、办事难点作为服务焦点，体现的是“以人为本”的工作理念。

　　不可否认， “只跑一次”之所以能成新闻，是因为现实中市民在办事时遇到的条条框框依然存在，有些部门工作人员的脸虽然好看了，但并不见得事就好办，因此对个别事项办理“只跑一次”，人们并未抱太大希望。

　　让越来越多的行政服务部门和领域实现办事“只跑一次”，让“只跑一次”成为常态，并跟上社会发展节奏，需要相关部门真正做到“民之所忧，我之所思”。

　　行政服务的根本目的是让群众既把事情办了，又让他们省心、省力、省时、省钱，想在行政服务领域做到这些，需要相关部门把问题想在前面、把工作做在前面、把惠民之心摆在最重要的位置。

　　我们常说要用心做事，心中有群众，做事自然就会用心。减轻办事群众的负担，让大家少跑腿、更省心，行政服务部门换回的一定是群众的赞赏和良好的口碑。新闻观察员 洛谭
[ 责任编辑：史戎戎]
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