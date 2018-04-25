持续了七八年的经济纠纷解决了，吉利区河阳街道居民李某(化名)轻装上阵，致富路上信心更足。

持续了七八年的经济纠纷解决了，吉利区河阳街道居民李某(化名)轻装上阵，致富路上信心更足。

昨日，说起近期生活的变化，李某竖起大拇指：“这真得感谢咱政法服务队的同志们，仅用了2天，就让我们达成了和解，要不然还不知道要折腾多久呢。”

李某口中的政法服务队是啥？

“简单来说，政法服务队将原‘一村一警’机制扩大，由警官、检察官、法官、法律服务官组成，实现每个村(社区)都有‘四官’，发挥各自专长，深入基层沉下身子听民意，让群众在家门口就能享受到专业的法律服务，解决群众的难题，预防和减少违法犯罪。”吉利区委常委、政法委书记刘军民介绍，“四官”通过进村(社区)入户接地气办实事，俯下身心贴心地开展工作，进一步提升公众安全感，提高群众对政法机关满意度。

今年年初，政法服务队入村工作时，了解到了李某的纠纷。2008年，于某(化名)和李某共同出资数十万元开办洗浴中心。运营两年后，双方出现矛盾，想要散伙,但一直达不成协议，洗浴中心被迫关闭。中间人曾多次调解均未成功，双方积怨越来越深。

“双方纠纷的焦点是经营权的归属和放弃经营权得到的补偿数额。”参与调解的吉利区司法局干警李丹说，政法服务队针对纠纷焦点，让双方达到平衡，纠纷自然迎刃而解。

“政法服务队的队员法律素质过硬，能够找准纠纷症结所在，调解起来法、理、情结合，更能让群众信服。”河阳街道党工委书记张瑛莹坦言，老百姓信任了，很多矛盾纠纷的快速化解便水到渠成。

据悉，吉利区政法服务队组建后，公示牌挂到村，联系卡发到户，老百姓可随时联系、求助、咨询等。成员每月至少到所驻的村(社区)2次，及时发现化解矛盾纠纷，帮助村(社区)组建专职巡防队、宣传法律法规、健全人民调解组织，直接调解或参与街道、村(社区)调解组织调解各类矛盾纠纷67件。

“像我们上柳村，村里来了政法服务队，化解了一批基层群众的‘小纠纷’‘小案件’‘小事情’，不仅提升了群众安全感，也为招商铺平了道路！”康乐街道党工委书记刘冬生说，这让上柳村变成了投资商的香饽饽，今年以来已引来3 家农业公司，流转土地近500亩，不仅壮大了农村集体经济，还为村民提供上千个就业机会。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 周慧婷）