洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

村里来了政法服务队
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-05-03 09:27

　　持续了七八年的经济纠纷解决了，吉利区河阳街道居民李某(化名)轻装上阵，致富路上信心更足。

　　昨日，说起近期生活的变化，李某竖起大拇指：“这真得感谢咱政法服务队的同志们，仅用了2天，就让我们达成了和解，要不然还不知道要折腾多久呢。”

　　李某口中的政法服务队是啥？

　　“简单来说，政法服务队将原‘一村一警’机制扩大，由警官、检察官、法官、法律服务官组成，实现每个村(社区)都有‘四官’，发挥各自专长，深入基层沉下身子听民意，让群众在家门口就能享受到专业的法律服务，解决群众的难题，预防和减少违法犯罪。”吉利区委常委、政法委书记刘军民介绍，“四官”通过进村(社区)入户接地气办实事，俯下身心贴心地开展工作，进一步提升公众安全感，提高群众对政法机关满意度。

　　今年年初，政法服务队入村工作时，了解到了李某的纠纷。2008年，于某(化名)和李某共同出资数十万元开办洗浴中心。运营两年后，双方出现矛盾，想要散伙,但一直达不成协议，洗浴中心被迫关闭。中间人曾多次调解均未成功，双方积怨越来越深。

　　“双方纠纷的焦点是经营权的归属和放弃经营权得到的补偿数额。”参与调解的吉利区司法局干警李丹说，政法服务队针对纠纷焦点，让双方达到平衡，纠纷自然迎刃而解。

　　“政法服务队的队员法律素质过硬，能够找准纠纷症结所在，调解起来法、理、情结合，更能让群众信服。”河阳街道党工委书记张瑛莹坦言，老百姓信任了，很多矛盾纠纷的快速化解便水到渠成。

　　据悉，吉利区政法服务队组建后，公示牌挂到村，联系卡发到户，老百姓可随时联系、求助、咨询等。成员每月至少到所驻的村(社区)2次，及时发现化解矛盾纠纷，帮助村(社区)组建专职巡防队、宣传法律法规、健全人民调解组织，直接调解或参与街道、村(社区)调解组织调解各类矛盾纠纷67件。

　　“像我们上柳村，村里来了政法服务队，化解了一批基层群众的‘小纠纷’‘小案件’‘小事情’，不仅提升了群众安全感，也为招商铺平了道路！”康乐街道党工委书记刘冬生说，这让上柳村变成了投资商的香饽饽，今年以来已引来3 家农业公司，流转土地近500亩，不仅壮大了农村集体经济，还为村民提供上千个就业机会。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 周慧婷）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]走路防病、抗癌！但这样走路锻炼等于白走
  • ·[健康]很多人以为用不用牙线都无所谓，其实.....
  • ·[健康]假如五年不刷牙，你的牙会怎么样？
    		•
    球场“老男孩” 好身板好心态
    球场“老男孩” 好身板好心态
    球场“老男孩” 好身板好心态
        近日，记者见到王健辉老人时，他正在洛龙区安乐镇狮子桥村的操场上打篮球。带球奔跑、三步上篮、跳起投篮…...
  • ·云泽和他的“室内园林”
  • ·那些“碰瓷”的猫 后来都怎么样了
  • ·五一出游避开大热景点 古城风情一样赞
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳将建设东山大道 提升龙门园区通行...
  • 全市领导干部会暨2018年一季度重点工...
  • 洛阳市领导干部会暨2018年一季度重点...
  • 洛宁草庙岭郭家大院（探寻河洛百座古...
  • “洛阳造”环卫压实机有了“升级版”
  • 孟津送庄镇袖珍西瓜集中上市 助农户脱...
  • 安乐镇街心小游园已开放惠民
  • 一季度洛阳市工业经济效益稳步提高
  • 中信重工为三峡工程研制升船机关键件
  • 洛阳、亳州警方打掉传销团伙 救出受骗...
    		•
    百姓呼声
    龙门西山的省道正在大修，预计在8月份完工
    退休职工养老金领取资格认证什么时间开始
    精彩图片
    “洛阳造”环卫压实机...
    洛阳将建设东山大道 提...
    《快递暂行条例》本月1...
    孟津送庄镇袖珍西瓜集...
    精彩热帖

    五一假期 镜头里的龙门

    黄土岭上杜鹃红

    醉美秋风园

    劳动节里忙劳动
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605