新时代有奋斗就会有奇迹（河洛谈）

这几天，洛阳“励志大妈”杜松叶火了。退休后，她无意间涉足演艺圈，当过“横漂”“北漂”，凭着不服输的性格和顽强的毅力，从昔日的群演成为主演。当感到基本功不足时，她积极学习充电，以67岁的“高龄”考上北京电影学院，成为该校继续教育学院年龄最大的学生。

这几天，洛阳“励志大妈”杜松叶火了。退休后，她无意间涉足演艺圈，当过“横漂”“北漂”，凭着不服输的性格和顽强的毅力，从昔日的群演成为主演。当感到基本功不足时，她积极学习充电，以67岁的“高龄”考上北京电影学院，成为该校继续教育学院年龄最大的学生。

耐人寻味的是，社会上热捧“励志大妈”的，除了抖空竹、打太极、跳广场舞的老年人，还有以“佛系青年”“油腻大叔”自嘲的中青年人。励志的话题跨越了代际，正说明“梦想”所辐射人群的普遍性。“无论多大年龄，都应该为自己的梦想努力，说不定哪天就能实现”，在杜松叶朴实的话语中，梦想超越了年龄的局限，有梦想谁都了不起，有奋斗就会有奇迹。

对许多人来说，“励志大妈”之所以励志，是因为她在本该含饴弄孙的年纪，除了依然有追逐梦想的勇气，还有知行合一的行动。从盛夏乘坐没有空调的绿皮火车“赶场”，到冬季穿着单薄的戏服上阵拍摄，从第一次试镜时“不中不中，没基础没经验”，到“眼泪说来就来，感情酝酿时刻在线”，从“我要去横店”学习演戏，到考上北影接受专业培训，杜松叶勇于追梦，并且行胜于言，以奋斗的姿态活出了人生的精彩。

是奋斗而不是别的什么东西，让人青春永驻、芳华永存。当你在一边“葛优躺”，一边抱怨“没时间”时，外卖小哥雷海为利用给电瓶车充电、等商家出餐的碎片时间，默默背诵了1000多首古诗词，最终拿下了中国诗词大会第三季的总冠军；当你手中拿着“保温杯”感慨时光易逝时，日本82岁老奶奶若宫正子，从60岁拿起书本重新开始学习，自学写程序，成为世上最年长的苹果手机应用程序开发者。

人生芳华，家国伟业。奋斗，何尝不是河洛儿女的精神品格。从浴血淬火的洛阳解放战争，到艰苦奋斗的“十大厂矿”建设，从波澜壮阔的改革开放大潮，到“天宫”“蛟龙”“天眼”“悟空”“墨子”“大飞机”等国家工程上处处可见的“洛阳智造”，洛阳涌现出以焦裕禄、赵春娥、杨奎烈、马海明、刘新安为代表的一批又一批时代楷模，他们把个人梦想和时代发展紧密结合在一起，书写属于自己的光荣与梦想，锻造出昂扬向上的洛阳气质。

“幸福都是奋斗出来的”“新时代是奋斗者的时代”。站在新的历史起点上，实现中华民族伟大复兴的中国梦需要中原更加出彩，而洛阳已开始在中原更加出彩中“画”上浓重的一笔；时代呼唤“永不懈怠的精神状态”，而洛阳人要展现“一往无前的奋斗姿态”。老年人也好，中青年人也罢，不失朝气锐气，不畏奋斗之苦，方不负“我们的新时代”。（郭旭光）