洛阳市领导干部会暨2018年一季度重点工作推进会精神解读

昨日召开的全市领导干部会暨2018年一季度重点工作推进会，对一季度工作进行了总结，对二季度重点工作进行了部署。当前，我市将重点采取哪些举措持续推动高质量发展？记者对相关会议精神进行解读。

昨日召开的全市领导干部会暨2018年一季度重点工作推进会，对一季度工作进行了总结，对二季度重点工作进行了部署。当前，我市将重点采取哪些举措持续推动高质量发展？记者对相关会议精神进行解读。

“据”说一季度

实现“开门早、开门稳、开门红”目标

今年以来，我市认真落实中央、省委各项决策部署，坚决打好“三大攻坚战”，推动经济高质量发展，保持了经济社会“稳中有进、稳中向好”的良好态势。

从主要经济指标上看，一季度，全市实现生产总值1006亿元，同比增长8.9%，居全省第2位，较上年同期加快0.7个百分点，分别高于全国、全省2.1个和1个百分点。这样的增长，扭转了自2014年以来一季度低位开局的不利局面，近6年来一季度经济增长速度首次超过全年预期目标，实现了市委年初确定的“开门早、开门稳、开门红”目标。

一季度全市经济社会发展呈现了运行稳、结构优、动能新、效益好、民生实等特点。

——质量提高

全市规模以上工业实现主营业务收入同比增长11.1%，利润增长21%，50户重点企业有34户赢利，同比增加6户；全市地方财政总收入累计146.8亿元，税收占比达70.2%，为2015年年末以来首次突破70%。创新活力不断增强，自创区核心区与省直部门直通车制度初步建立，新增省级院士工作站3家。

——结构更优

六大高成长性制造业对规模以上工业增长的贡献率达76.6%；高技术产业和装备制造业增加值分别高于规模以上工业10个和2.6个百分点；洛钼集团升级改造、洛吉快速通道一期提升改造等项目开工建设，洛阳石化炼油结构调整一期、银隆新能源产城融合产业园、格力电器自主创新智能制造产业基地等项目加快推进；服务业保持快速增长，全市接待游客1240.4万人次，旅游总收入138.9亿元，服务业实现增加值476亿元，居全省第2位，对GDP增长的贡献率达59.1%。新产业新业态新模式发展迅猛，锂离子电池产业增长30.5%，机器人产量增长4.3倍。

——改革开放

自贸区建设进展顺利，洛阳片区进驻企业达3948家，省定160项试点任务已完成90项，洛阳片区77项试点任务已完成43项。审批事项精简88%以上，审批时间由60天缩短为4天。全市签约亿元以上项目114个，投资总额904.2亿元，其中10亿元以上项目31个。

——建设提速

地铁1号、2号线和尧栾西、洛济高速等项目有序推进。古城快速路一期、隋唐园立交全面通车，东环路全线贯通，兴洛湖公园、定鼎门广场建成开放。县城建设提质项目竣工33项，80个美丽乡村示范村加快建设，完成廊道绿化提升3.3万亩，荒山绿化3.2万亩。

——民生给力

96件民生实事加快办理，108辆新能源公交车全部投用，小区雨污分流改造等4件实事完成年度任务一半以上，52件实质性开工。脱贫攻坚力度加大，585个产业项目全部开工，竣工226个，76个易地搬迁安置点全部开工，23个主体完工。

抓“实”二季度

确保上半年时间任务双过半

做好二季度工作，对完成全年目标任务具有承上启下的关键作用。我市将重点抓好重点领域工作，确保上半年时间任务双过半，为完成年度目标任务奠定坚实基础。

关键词：“三大攻坚战”

围绕打好防范化解重大风险攻坚战，支持企业利用市场化方式减轻债务负担，引导符合条件的企业开展市场化法治化“债转股”；提高政府还贷周转金使用效率，确保年倒贷规模60亿元以上；全面规范政府融资行为，落实政府融资平台融资余额和融资计划备案制度；持续抓好防范和处置非法集资工作，积极防范化解问题楼盘等风险。

围绕打好精准脱贫攻坚战，确保今年拟脱贫的栾川、洛宁、宜阳、伊川易地扶贫搬迁安置点上半年全部竣工，其他县9月底前要全部竣工；加快扶贫项目建设，今年拟脱贫的4个县6月底前要全部竣工，其他县开工率要超过80%。

围绕打好污染防治攻坚战，做好夏季臭氧管控准备工作，确保上半年5家工业企业煤气发生炉完成拆改、40家重点在线监控企业排放信息公开、134家非电企业废气治理项目全面开工；紧盯“四河三渠”6大类236个项目，逐河逐渠进行现场督办；持续推进国土绿化，今年省里下达的森林抚育改造和飞播造林任务要确保7月底前完成，着力推进周山森林公园改造提升。

关键词：深化改革

积极推进供给侧结构性改革，力争上半年降低实体经济成本15亿元以上，确保7月底前完成全部11家“僵尸企业”处置任务。加快推进驻洛央企“三供一业”改造分离移交、市属企业剥离办社会职能和16家子公司清理整合工作。引导金融机构开展投贷联动、股权质押、知识产权质押等业务，争取上半年新增上市挂牌和再融资企业9家。

关键词：扩大开放

建好河南自贸区洛阳片区，力争上半年新进驻企业600家以上，引进资金37亿元以上。开通中亚、东南亚国家和地区新的国际航线，开行中亚班列、东盟班列。做好牡丹文化节投资贸易洽谈会签约项目跟进工作，力争华耀城商贸物流、万邦农产品物流基地等签约项目尽快开工。

关键词：创新驱动

重点抓好工业CT、高铁轴承等创新引领型工程，筹备好第七届全国创新创业大赛先进制造行业总决赛、“直通硅谷”创新创业大赛。

加快郑洛新·中关村创新创业基地和硅谷创新中心建设，上半年新建100个以上创新平台、建设提升10家以上孵化载体，加快中信重工等“双创”示范基地建设，培育语音技术专业化众创空间等“双创”载体。

关键词：营商环境

加快推进“只进一扇门”“最多跑一次”改革，5月底前梳理公布一批群众和企业到政府办事“只进一扇门”“最多跑一次”事项。

加快“市民之家”智能化信息化建设，让数据多跑路、群众少跑腿。积极推进招投标工作进“市民之家”，实行招投标交易全程监控。

关键词：产业升级

加快推进一拖集团新型轮拖智能制造工厂、洛阳石化炼油结构调整等31个重大项目建设，推动15家市级试点企业等做优做强。

加快重点产业园区建设。伊滨区要重点抓好高端装备制造产业园规划编制，加快推进中信重工中航智无人机制造等项目；高新区要抓好新能源产城融合产业园和格力项目建设，确保10月新能源汽车整车项目和格力智能家居产品项目投产；洛龙区要抓好大数据产业园项目落地和建设进度，着力推进西安交大中原大数据研究院等项目；高新区要抓好军民融合产业园建设，用好军民融合产业投资基金，加快推进首批15个项目提质提效。

加快文化旅游产业项目建设。加快打造“博物馆之都”，隋唐洛阳城应天门遗址保护展示工程年底要完工，南城墙遗址保护展示工程上半年要开工建设，“两坊一街”保护展示项目年底要主体完工，二里头遗址博物馆8月要完成主体建筑。

关键词：城建提质

加快轨道交通1号和2号线、洛阳龙门站综合交通枢纽、动车组存车场、洛阳机场改扩建等项目进度。6月底前，确保王城大道快速路主体工程开工，古城快速路隋唐园立交—伊洛路段主线通车；7月底前南环路全线建成通车。

着力推进新伊大街、滨河南路东延、郑州路、瀍涧大道、机场西路等市政项目建设，着力实现城建惠民。

全面推进棚户区改造，确保14449套安置房上半年开工90%以上，8月底前全面开工建设。

关键词：乡村振兴

持续开展23个沟域经济示范区和农村经济示范区创建。完成春季农田水利基本建设和邙山渠改造工作，确保上半年故县水库引水工程具备通水条件。深入开展农村人居环境百日督查，力争5月底前实现“三无一规范一眼净”目标。

关键词：保障民生

对56个已实施民生实事项目，要保质保量加快推进；对39个正在开展前期工作的项目，要抓紧完善手续，尽快实施；对6个未完成节点任务的项目，要采取有效措施，抓紧赶上进度。确保上半年完成36座尾矿库综合整治任务。持续推进“扫黑除恶、扫黄打赌、防盗反扒”专项行动。 （洛阳日报记者 李东慧 李江涛）