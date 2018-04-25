发现河渠水面被污染，可拨打公示牌上的河长电话反映

市级河长每季度巡查不少于1次，县级河长每月巡查不少于1次，乡级河长每半月巡查不少于1次，村级河长每周巡查不少于1次……昨日，《洛阳晚报》记者从市河长制办公室获悉，近日我市印发《洛阳市河长巡查制度》，对市、县、乡、村级河长巡查内容、巡查形式、巡查频次等做出明确规定。

市级河长每季度巡查不少于1次，县级河长每月巡查不少于1次，乡级河长每半月巡查不少于1次，村级河长每周巡查不少于1次……昨日，《洛阳晚报》记者从市河长制办公室获悉，近日我市印发《洛阳市河长巡查制度》，对市、县、乡、村级河长巡查内容、巡查形式、巡查频次等做出明确规定。

在近期一次巡河活动中，孟津县委书记、黄河孟津段县级河长黄玉国发现黄河孟津段铁谢大堤某处排水渠道内有污水直接排入黄河，迅速排查后发现由于渠道内一段市政管网阻塞造成该县一个产业聚集区污水改流入雨水管道。一周之后，该问题得到解决。这是去年以来，我市开展河长巡查活动解决的各类影响河湖渠水面与岸边环境问题的一个缩影。

截至目前，我市市级河长巡河11人次、县级河长巡河462人次、乡级河长巡河5136人次、村级河长巡河20206人次，拆除违规砂厂62家，摧毁采砂船38艘，封堵排污口500余个，搬迁养殖户(场)100余家。

市河长制办公室相关负责人表示，按照《洛阳市河长巡查制度》规定，今后，河湖渠面貌与保洁、河湖渠水域状态、河道采砂、河湖渠取排水、河湖渠水域岸线管理及河湖渠设施管理等，都将被纳入河长日常巡查范围；同时，还将定期通报各级河长巡河情况，将巡河情况作为考核河长工作的一个重要指标。市民若发现有影响河湖渠水面与岸边环境的问题，可拨打河长制公示牌上公布的河长电话反映。（洛阳晚报记者 李雨璐 通讯员 王德军 郭云飞）