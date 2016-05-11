一季度洛阳市工业经济效益稳步提高

昨日，记者从市统计局获悉，今年一季度我市工业经济效益稳步提高，主要经济指标均高于全省平均水平，位列全省第一梯队。

昨日，记者从市统计局获悉，今年一季度我市工业经济效益稳步提高，主要经济指标均高于全省平均水平，位列全省第一梯队。

今年一季度，全市规模以上工业实现主营业务收入1709.3亿元，同比增长11.1%，高出全省2.3个百分点，增速居全省第四位，较上年同期提升3个位次；实现利润总额84.7亿元，同比增长21%，高出全省14.5个百分点，增速居全省第三位，较上年同期提升1个位次；实现利税138.5亿元，同比增长19.1%，高出全省10.8个百分点，增速居全省第三位，较上年同期提升2个位次。

全市规模以下工业增加值增速为7.7%，较上年同期提高6.4个百分点，高于全省平均水平1.5个百分点，位居全省第一位，这已是规模以下工业增加值增速连续四个季度位居全省第一。

截至今年3月底，全市亏损企业208家，同比下降6.7%，亏损面10.6%，同比降低0.7个百分点。今年一季度，全市亏损企业亏损额10.6亿元，同比下降10.7%，低于全省23.4个百分点，降幅居全省第3位。

今年一季度，全市50户重点工业企业实现主营业务收入563亿元，同比增长11.9%，高出全市平均水平0.8个百分点；实现利润21.1亿元，同比增长25.2%，高出全市平均水平4.2个百分点。重点工业企业的良好发展，为全市工业经济效益的稳步提高奠定了良好的基础。

今年一季度，企业降成本减负效果明显，全市规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为87.22元，同比减少0.71元；每百元主营业务收入中的费用为6.22元，同比减少0.13元。企业盈利能力增强，全市规模以上工业企业主营业务收入利润率为4.96%，同比提高0.41个百分点。企业杠杆率下降，2018年3月末，全市规模以上工业企业资产负债率为55%，同比降低1.6个百分点。（洛阳日报记者 李冰 通讯员 郭静）