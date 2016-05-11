洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

一季度洛阳市工业经济效益稳步提高
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-05-03 08:59

　　昨日，记者从市统计局获悉，今年一季度我市工业经济效益稳步提高，主要经济指标均高于全省平均水平，位列全省第一梯队。

　　今年一季度，全市规模以上工业实现主营业务收入1709.3亿元，同比增长11.1%，高出全省2.3个百分点，增速居全省第四位，较上年同期提升3个位次；实现利润总额84.7亿元，同比增长21%，高出全省14.5个百分点，增速居全省第三位，较上年同期提升1个位次；实现利税138.5亿元，同比增长19.1%，高出全省10.8个百分点，增速居全省第三位，较上年同期提升2个位次。

　　全市规模以下工业增加值增速为7.7%，较上年同期提高6.4个百分点，高于全省平均水平1.5个百分点，位居全省第一位，这已是规模以下工业增加值增速连续四个季度位居全省第一。

　　截至今年3月底，全市亏损企业208家，同比下降6.7%，亏损面10.6%，同比降低0.7个百分点。今年一季度，全市亏损企业亏损额10.6亿元，同比下降10.7%，低于全省23.4个百分点，降幅居全省第3位。

　　今年一季度，全市50户重点工业企业实现主营业务收入563亿元，同比增长11.9%，高出全市平均水平0.8个百分点；实现利润21.1亿元，同比增长25.2%，高出全市平均水平4.2个百分点。重点工业企业的良好发展，为全市工业经济效益的稳步提高奠定了良好的基础。

　　今年一季度，企业降成本减负效果明显，全市规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为87.22元，同比减少0.71元；每百元主营业务收入中的费用为6.22元，同比减少0.13元。企业盈利能力增强，全市规模以上工业企业主营业务收入利润率为4.96%，同比提高0.41个百分点。企业杠杆率下降，2018年3月末，全市规模以上工业企业资产负债率为55%，同比降低1.6个百分点。（洛阳日报记者 李冰 通讯员 郭静）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]走路防病、抗癌！但这样走路锻炼等于白走
  • ·[健康]很多人以为用不用牙线都无所谓，其实.....
  • ·[健康]假如五年不刷牙，你的牙会怎么样？
    		•
    球场“老男孩” 好身板好心态
    球场“老男孩” 好身板好心态
    球场“老男孩” 好身板好心态
        近日，记者见到王健辉老人时，他正在洛龙区安乐镇狮子桥村的操场上打篮球。带球奔跑、三步上篮、跳起投篮…...
  • ·云泽和他的“室内园林”
  • ·那些“碰瓷”的猫 后来都怎么样了
  • ·五一出游避开大热景点 古城风情一样赞
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳将建设东山大道 提升龙门园区通行...
  • 全市领导干部会暨2018年一季度重点工...
  • 洛阳市领导干部会暨2018年一季度重点...
  • 洛宁草庙岭郭家大院（探寻河洛百座古...
  • “洛阳造”环卫压实机有了“升级版”
  • 孟津送庄镇袖珍西瓜集中上市 助农户脱...
  • 安乐镇街心小游园已开放惠民
  • 一季度洛阳市工业经济效益稳步提高
  • 中信重工为三峡工程研制升船机关键件
  • 洛阳、亳州警方打掉传销团伙 救出受骗...
    		•
    百姓呼声
    龙门西山的省道正在大修，预计在8月份完工
    退休职工养老金领取资格认证什么时间开始
    精彩图片
    “洛阳造”环卫压实机...
    洛阳将建设东山大道 提...
    《快递暂行条例》本月1...
    孟津送庄镇袖珍西瓜集...
    精彩热帖

    五一假期 镜头里的龙门

    黄土岭上杜鹃红

    醉美秋风园

    劳动节里忙劳动
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605