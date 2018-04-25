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老太太千米山顶突发肠痉挛 民警跑步上山轮流背她下山
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-05-03 08:26

　　“我母亲在汝阳县西泰山景区游玩，在情侣峰山顶上腹痛导致神志不清。我们向景区求救后，几名民警来到山顶，将她背下山。”5月1日，市民张女士拨打本报热线66778866说，她和家人很感谢这些民警，希望能找到他们表示感谢。

　　昨日，《洛阳晚报》记者辗转找到参与救人的几名民警，了解到当时的情况。

　　突发：海拔千米的山顶上，老太太突然腹痛、呕吐

　　4月30日10时许，张女士和丈夫带着父母、孩子来到汝阳县西泰山景区游玩。11时30分，一家人爬到海拔1000多米的情侣峰山顶后，张女士的母亲突然出现腹痛症状，并伴有呕吐。 “母亲今年65岁，平时身体挺好，之前没有出现过这种情况。”张女士说，她母亲疼痛难忍，连神志都变得有些不清了。

　　张女士和家人决定立即下山，可老人无法行走，而张女士的丈夫一个人背不动她。情急之时，张女士发现景区门票上印有救援电话号码，就赶紧拨打。

　　景区工作人员接到张女士的求救电话后，安慰她不要着急，并问清楚她所在的位置，让她和家人原地等候，很快，几名民警到达山顶……

　　施救：民警半个小时跑步上山，将发病老太太背下山

　　昨日，记者从汝阳县西泰山景区得知，参与救人的是汝阳县公安局付店派出所副所长高跃辉、民警段志宏等。

　　高跃辉说，当时，他正带领民警在西泰山景区执勤，接到景区转来的求助信息后，他带上4名民警立即赶往情侣峰。

　　“西泰山景区工作人员对情侣峰比较熟悉，我们选择了一条近路，跑步上山。”高跃辉说，约半个小时后，他们在情侣峰附近见到了张女士一家人。

　　幸运的是，张女士的母亲经过休息后逐渐清醒。 “我们先询问了病人的情况，得知没有外伤后，先拨打了120，请医护人员在山下等候。”高跃辉说，他们准备用担架将老人抬下山，可是山路陡峭，行走不便，最终决定轮流背着病人下山。

　　当日14时55分，民警将张女士的母亲背到山下，由警车送往情侣峰景点售票处，将其送上救护车。

　　提醒：老年人外出旅行应量力而行

　　付店镇中心卫生院医生确诊张女士的母亲为突发肠痉挛(又称“肠绞痛”)。经医生进行腹部按摩等治疗，张女士母亲的症状很快减轻。

　　“每年五一小长假，我们都会接到游客爬山时身体不适的求救电话，且以老年人居多。”高跃辉说，天气渐热，老年人外出旅行时一定要量力而行，避免过度劳累，诱发疾病。

　　市妇女儿童医疗保健中心急诊科主任张永超说，登山开始后，30分钟至1小时是最累的时段。30分钟以后，开始出现体温、血液循环速度、新陈代谢等身体变化。建议登山者登山30分钟后，尽量休息一下。

　　此外，老年人在旅途中饮食宜清淡，尽量多吃新鲜的蔬菜水果，不吃质量没保证的食品和饮料，不吃未烹熟的海产和野味等，注意饮食卫生。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 刘照璞）
[ 责任编辑：史戎戎]
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