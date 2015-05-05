黄河送清水 安澜佑民生（纪念洛阳解放70周年系列报道）

近日，贯穿我市市区北部的邙山渠经过加固改造后再次通水，黄河水从小浪底南岸引水口分水枢纽启程，源源不断地流向市区，进一步盘活了洛北水系。“引黄入洛”能够实现，黄河小浪底水利枢纽工程功不可没。该工程的意义，远不止于此。它让中华民族“黄河变清”的美好愿望成为现实，将下游防洪标准由60年一遇提高到千年一遇，实现了连年跨流域供水，改善和恢复了下游生态环境，让黄河沿岸人民受益。

1994年小浪底工程开工典礼现场 鲁博 整理

1997年10月28日小浪底工程截流成功 鲁博 整理

核心提示

近日，贯穿我市市区北部的邙山渠经过加固改造后再次通水，黄河水从小浪底南岸引水口分水枢纽启程，源源不断地流向市区，进一步盘活了洛北水系。“引黄入洛”能够实现，黄河小浪底水利枢纽工程功不可没。该工程的意义，远不止于此。它让中华民族“黄河变清”的美好愿望成为现实，将下游防洪标准由60年一遇提高到千年一遇，实现了连年跨流域供水，改善和恢复了下游生态环境，让黄河沿岸人民受益。

1 梦想与现实

5月初的小浪底水库碧波荡漾，横无际涯。

抚今追昔。黄河水患，曾长期是中华民族的心腹大患，其影响面北抵天津、南及江淮，波及范围达25万平方公里，曾经给人民生命财产造成了惨重损失。

“黄河宁，天下平”。1951年 10月30日，毛泽东主席视察黄河，提出“要把黄河的事情办好”。自此，黄河全面治理工作开始规划，修建小浪底水库的梦想扬帆启航。

小浪底地处黄河中游最后一段峡谷的出口处，上距三门峡水库130公里，下距郑州花园口128公里，处在承上启下控制黄河水沙的关键部位，也是三门峡以下唯一能取得较大库容的坝址。

从1953年黄河水利委员会开始黄河小浪底水利枢纽坝址勘探和测量工作起算，到1994年主体工程开工建设，这座黄河干流上最大的水利枢纽工程凝聚了几代黄河水利人的心血。

1994年9月12日注定是载入史册的日子。这一天，在洛阳城北邙岭脚下，时任国务院总理李鹏现场宣布“：黄河小浪底水利枢纽工程开工！”

该工程主体包括大坝、导流排沙泄洪系统、发电系统3 部分，总投资300多亿元，于1997年 10月实现大坝截流，2000年基本完成，实现3 台机组并网发电，2001年年底主体工程全面完工，万里黄河从此走向岁岁安澜。

2 困难与突破

治黄谈何容易！黄河小浪底水利枢纽工程地处断层、裂隙发育及砂页岩泥化夹层的不利地质条件，单薄狭小的山体上分布着大直径、大跨度、极其密集的地下洞室群，被中外水利专家公认为世界难题。

改革开放，为难题破解创造了条件。黄河小浪底水利枢纽工程利用世界银行贷款11.09亿美元，通过国际招标选择承包商，建设管理与国际工程管理惯例接轨，是我国第一个在全世界范围内公开招标、全方位与国际惯例接轨的大型水利工程。建设中，中国、法国、意大利、德国等51个国家的水利精英会聚于工地，群策群力啃“硬骨头”。

在建设者们的双手中，黄河小浪底水利枢纽工程拥有了当时3项“世界之最”：它是世界坝工史上洞室布置最密集的水利工程；有世界上最大、最复杂的进水塔；导流洞后期增设3 级孔板环改建为永久泄洪洞，是世界上最大的孔板消能泄洪洞。

此外，建设者们还攻坚克难破解了10余个世界难题，创下6 项中国纪录。尽管困难重重，每一个承建单位仍加紧推进，确保工程如期完工，在河洛大地上树立了治黄事业的新丰碑。

3 付出与收获

黄河小浪底水利枢纽工程能够顺利投用，与库区移民舍小家为大家的奉献精神密不可分。据《孟津县志》记载：孟津县12个乡镇有11个乡镇受到工程的影响，有3 个乡16个行政村和该县五一煤矿共2万余人进行移民搬迁。

当洪峰迭起威胁人民生命财产安全时，黄河小浪底水利枢纽落下闸门，削峰蓄洪，保大河安澜；当流域大旱黄河面临断流时，黄河小浪底水利枢纽提闸放水，保河流生命泽被两岸。自1999年 10月下闸蓄水至今，该枢纽多次向青岛、天津、白洋淀等地区供水，有效改善了下游供水条件和生态环境。

如今，黄河小浪底水利枢纽工程已经成为爱国主义教育基地、国家水情教育基地、全国中小学生研学实习基地和国家水利风景名胜区、国家4A级旅游景区，实现了经济效益、生态效益、社会效益最大化。

随着“引黄入洛”工程的竣工，黄河水一路自北向南，源源不断涌入市区，盘活城北水系，群众享受着沿线亲水平台的生态福利。

从惧怕黄河到亲近黄河，人们的观念因黄河小浪底水利枢纽工程而改变。走进新时代，黄河两岸的人们正以全新的眼光，重新审视着这条中华民族的母亲河，书写与黄河和谐共存协同发展的崭新篇章。（洛阳日报记者 朱艳艳）