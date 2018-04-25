嵩县：全域旅游再发力

“少说不、慎说不、不说不，多说能、多说行、多说中！”在日前嵩县全域旅游工作推进会上，县委主要负责人以如是语勉励大家“敢担当、愿干事、能成事”，精准推进该县创建国家全域旅游示范区工作。

“少说不、慎说不、不说不，多说能、多说行、多说中！”在日前嵩县全域旅游工作推进会上，县委主要负责人以如是语勉励大家“敢担当、愿干事、能成事”，精准推进该县创建国家全域旅游示范区工作。

嵩县地处伏牛山生态旅游核心区，历史悠久，文化厚重，生态优美，是中国旅游强县，2016年入选首批国家全域旅游示范区创建单位名单。近年，嵩县强力实施“生态立县、工业强县、旅游带动、民生为本”四大战略，推动旅游业与一、二、三产融合发展，全县旅游业发展保持良好态势。

会上该县公布了奖补扶持精品民宿发展的具体措施，表彰了2017年度“嵩县十大旅游工匠”。今年，嵩县将大力推动“旅游+扶贫”工作，持续开展“帮扶一个贫困户，嵩县山水任你游”活动，在去年共帮扶贫困户1000余户的基础上，今年将新增帮扶贫困户1500户；大力推进厕所革命，2018年全年在旅游景区、旅游线路、乡村旅游点、旅游餐馆、休闲步行街区等地共新建、改建旅游公厕52座；完善城关镇和车村镇两个旅游集散中心建设，全面推进各景区整改提升，实现3A级以上景区和星级饭店重点区域Wi-Fi全覆盖；推进精品民宿建设，对精品民宿建设予以奖补扶持。

在推进会上，嵩县人民政府与洛阳日报报业集团签订了战略合作协议，双方将携手建立长效合作和资源共享机制，在旅游服务信息发布、旅游活动组织、旅游营销创新、旅游品牌设计与包装等方面深入开展合作，对嵩县全域旅游进行一体化营销策划推广，合力打造“5A嵩县，全域旅游”品牌。 (洛阳日报记者)