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中信重工为三峡工程研制升船机关键件
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-05-03 08:59

　　目前世界上规模最大的水利枢纽工程正常运行多年，其中有“洛阳制造”的默默“付出”。

　　4月24日，习近平总书记来到三峡大坝，登上坝顶，详细了解三峡工程建设、发电、水利、通航、生态保护等方面的情况。随后，前往通航船闸、升船机和左岸发电厂实地调研。

　　4月26日晚，当央视《新闻联播》播出这条新闻时，中信重工机械股份有限公司员工倍感自豪。该公司的产品直接服务“大国重器”、建功三峡工程，再次书写洛阳荣光。

　　三峡升船机是世界上规模最大、技术和施工难度系数最高的升船机。在升船机建设期间，为全面检验其前期科研成果，进一步完善技术方案，所有参建单位都进行了大量的中间试验机和模型试验工作。

　　其中，中信重工出色完成了三峡升船机同步提升系统静动态响应特性的试验研究，为产品选型发挥了重要作用。后来，根据选型结果，中信重工承担了升船机驱动系统关键零部件齿条、齿轮和螺母柱的试验件研制任务，经过艰难攻关，为后期升船机生产发挥了重要作用。

　　除了为升船机提供关键试验件，在位于三峡大坝顶部的一排红色门式设备中，还有中信重工研制的双向门式启闭机。这种门式启闭机可来回横向移动，是一种用来开启和闭合闸门，能够控制水流动的特殊专用起重设备。

　　中信重工为三峡工程研制的1台3500/1000/100千牛双向门式启闭机和1台2×1250/150千牛双向门式启闭机，于2009年2月19日顺利通过专家组对启闭机门机、液压系统泵站、电气控制等各个系统的现场验收。

　　这两台用于三峡大坝右岸电厂地下电站的双向门式启闭机，一台位于进水塔坝顶，最大启闭力3500千牛，跨度19米，最大提升高度105米；一台位于地下电站尾水洞，规格为双吊点1250千牛，跨高8米，最大提升高度50米。

　　作为中国重型装备制造业的领军者，中信重工人始终认为，只有靠自己的拼搏，才能真正掌握核心技术和关键技术。该企业从1979年开始研制升船机，曾先后为广西红水河水电站、湖北靖江隔河岩水电站、四川东西关水电站、小浪底水利枢纽、溪洛渡水电站等水利水电工程成功研制了门机、固定卷扬式启闭机、过坝提升机、垂直升船机等重大技术装备。2017年，中信重工为华能澜沧江水电有限公司云南景洪水电站研制了全球首座水力浮动式升船机，为国家重大工程建设作出重要贡献。 （洛阳日报记者 赵志伟 通讯员 黄政伟）
[ 责任编辑：马佳佳]
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