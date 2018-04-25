洛阳、亳州警方打掉传销团伙 救出受骗被困女大学生

昨日，顺利返校上课的安徽亳州大学生小丽(化名)，再次向我市东关派出所民警发来感谢短信。数日前，东关派出所捣毁一传销窝点，将身陷其中的小丽顺利解救，并抓获6名传销人员。

昨日，顺利返校上课的安徽亳州大学生小丽(化名)，再次向我市东关派出所民警发来感谢短信。数日前，东关派出所捣毁一传销窝点，将身陷其中的小丽顺利解救，并抓获6名传销人员。

高中同学发邀请，她只身来到洛阳

小丽在亳州某学院就读，4月中旬，她收到高中同学杨某的邀请，打算来洛阳游玩。4月16日，小丽离开了学校。

然而，6天过去了，小丽迟迟没有返校，她的家人和老师觉得有些不对劲儿了：这么多天，小丽从未主动与同学、家人联系；同学向她发出视频通话邀请，她也很少接听；在仅有的几次通话中，她对自己在哪儿含糊其辞……

4月 22日，小丽的老师、同学向亳州警方报案。当地民警让小丽的同学与她进行视频聊天，发现小丽身处一间民房内，身边有人不停催促她挂断视频。对于总是不能及时接听电话，小丽解释称自己在复习考研，消失的这一周一直在上课。可是，应届专科生并没有考研资格，这也引起民警和老师的怀疑。

同时，有同学表示，小丽曾订过亳州往返洛阳的火车票。经过综合分析，民警判断，小丽很可能陷入了传销组织并被人控制，地点也许就在洛阳。

警方快速出击，她被困一周后成功获救

亳州警方当即与洛阳警方取得了联系。巧的是，我市警方当时正好锁定了一处民房，怀疑其中有传销组织。这个传销组织，会不会就是困住小丽的那个？

4月23日，东关派出所案件侦办大队一中队民警再次在可疑民房附近进行了细致走访，确定此处为传销窝点。当日中午，洛阳警方迅速出击，很快就控制了该窝点内的所有人员，并解救出一名女性受害人。

经过询问，这名女性受害人就是亳州警方正在寻找的小丽。此时，她已经在这里被困一周。小丽说，连日来，她遭受言语威胁、殴打等多种虐待。警方发现，这个传销团伙组织严密、分工明确，小丽的同学杨某就是其中一员，负责看管、监听。4月23日晚，该窝点的6名犯罪嫌疑人被警方依法刑事拘留。

提醒：看清这些“套路”，避开传销陷阱

民警提醒，为吸引人员，传销组织有一些惯用的“套路”：

●久未联系的亲友突然介绍异地投资、工作机会，或者邀请旅行游玩、介绍对象。

●公司以“招聘” “招工”等名义，要求交纳一定资金购买产品，换取加入资格。

●以“加盟连锁” “直销” “网络代理” “网上学习培训”等为名，利用互联网进行传销。

●以销售商品可高额返利为诱饵，通过发展加盟商形式发展传销。

如果不慎陷入传销组织，可尽量利用装病、抛求救纸条等方式寻求脱身机会；实在没有机会可先表面配合、取得传销组织信任，在保障人身安全的前提下伺机逃脱或等待救援。（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 程昊 赵自强）