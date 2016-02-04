昨日，全市领导干部会暨2018年一季度重点工作推进会召开，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省委省政府有关会议精神和省委书记王国生、省长陈润儿莅洛调研指示精神，总结一季度工作，分析当前经济形势，部署下一步重点工作。

昨日，全市领导干部会暨2018年一季度重点工作推进会召开，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省委省政府有关会议精神和省委书记王国生、省长陈润儿莅洛调研指示精神，总结一季度工作，分析当前经济形势，部署下一步重点工作。

市委书记李亚出席会议并讲话，强调要以更大的力度、更实的举措确保上半年“时间过半、任务过半”，为圆满完成全年目标任务打下坚实基础，着力推进各项工作再上新台阶，着力推动洛阳高质量发展再取新成效。市长刘宛康总结了一季度工作，对做好二季度工作提出要求。在洛的其他市级领导参加会议。

李亚指出，今年一季度，全市经济社会发展保持了稳中有进、稳中向好的态势，呈现出运行稳、结构优、动能新、效益好、民生实等特点，整体实现了“开门红”。同时也要看到，全市经济运行还面临严峻形势、存在不少问题，与洛阳的战略定位、高质量发展要求、年度预期目标还有一定差距。各地各单位要围绕打好“三大攻坚战”、抓好“七项重点工作”，聚焦聚力、善作善成，把市委、市政府确定的全年各项目标任务落到实处。

李亚强调，要围绕决胜全面小康，在打好“三大攻坚战”上真正下功夫、见实效。要切实抓好非法集资和问题楼盘处置，着力防范化解金融业风险、企业风险、政府债务风险、社会领域风险，切实打好防范化解重大风险攻坚战，确保社会大局和谐稳定。要认真落实省、市决策部署，更加突出精准、更加注重质量，切实打好精准脱贫攻坚战，确保全年脱贫目标任务圆满完成。要进一步提升政治站位，持续推进“五大行动”，尤其要抓好大气污染防治“六控”、推行河长制湖长制、推进“四河三渠”综合治理、实施全域绿化等工作，切实打好污染防治攻坚战，确保全市生态环境不断改善。

李亚强调，要围绕推动转型发展，在深化改革开放创新上真正下功夫、见实效。要全面深化改革，抓好供给侧结构性改革这条主线，抓好国资国企改革这个重中之重，有序推进机构改革工作，充分释放改革红利。要持续扩大开放，牢固树立“开放力度有多大、发展空间就有多大”的理念，实行更加积极主动的开放战略，加大力度引进来、积极稳妥走出去，抓好自贸区建设，抓好精准招商，抓好对外贸易，加快构建现代开放体系，着力打造中西部地区对外开放新高地。要强化创新驱动，持续打造自创区洛阳片区这个龙头，强化人才支撑，抓好实施“双倍增”行动、打通“四个通道”、促进“四链融合”三大举措，实现以科技创新带动全面创新，加快构建现代创新体系。要优化营商环境，持续深化“放管服”改革，加快推进“只进一扇门”“最多跑一次”改革，依法规范招投标工作，加快转变政府职能，着力用政府权力“减法”、服务“加法”来激发市场“乘法”。

李亚强调，要围绕保持良好态势，在统筹经济社会发展上真正下功夫、见实效。要抓好监测调节，抓好项目建设，抓好地企合作，抓好县域经济，着力稳定经济运行。要不断壮大高端产业，持续推动产业集聚，大力发展文化旅游业，着力推动产业升级。要强化规划引领，提升建设水平，抓好“五项治理”，按时间节点实施一批城建重点项目和重大交通基础设施建设，着力提升城建水平。要高标准做好乡村振兴战略规划编制工作，全面提升乡村建设发展水平，着力促进乡村振兴。要严格落实“一把手”负责制，紧盯重要节点，加大督查督办力度，着力办好民生实事。

李亚强调，要围绕推动工作落实，在转变思维方式和工作方式上真正下功夫、见实效。思维方式和工作方式，既是能力问题，也是作风问题。要提升政治站位，经常对标对表，把党中央决策部署和习近平总书记重要指示不折不扣落到实处，坚决贯彻落实市委根据中央和省委精神作出的决策部署。要遵循客观规律，加强对上级精神的学习、对工作实践的总结、对外地经验的借鉴，把握好工作的“时、度、效”，善于集思广益、群策群力，真正按规律办事。要勇于改革创新，敢于打破各种“条条框框”“习惯做法”，善于多角度看问题，在比较中把握好事物的“本”与“末”、“虚”与“实”，着眼于“本”和“实”作出正确的决策。要注重真抓实做，紧紧围绕市委决策部署，主动谋事、用心做事，坚持清新简约、务本责实，深入一线，深入基层，现场办公，吹糠见米。

刘宛康在讲话中总结了一季度工作，并对做好二季度工作提出要求。他强调，要抓好经济运行协调，加快推进项目建设，大力推进创新驱动发展，集中打好三大攻坚战，持续深化各项改革，进一步扩大开放，着力优化营商环境，不断增强城市承载能力，大力发展县域经济和民营经济，加快实施乡村振兴战略，全力办好民生实事，确保社会大局稳定。

会上，中信重工、汝阳县作了典型发言，偃师市作了表态发言。会议印发了《加快推进“只进一扇门”“最多跑一次”改革进一步优化营商便民环境实施方案(征求意见稿)》等。

市直各部门主要负责同志，各县(市)区党政主要负责同志，高等院校、科研院所、驻洛央(省)企及市管企业、金融单位、部分中小企业和重点项目负责同志等参加会议。（洛阳日报记者 李江涛 李东慧）

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