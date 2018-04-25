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今天洛阳晴天间多云 气温12℃到28℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-05-03 08:26

月季红的像火，粉的像霞

　　5月，绿树成荫，莺歌燕舞，冷热适中，晚上睡觉不用开暖气，也不用开空调，试问：这样的时节谁不爱？

　　昨天早上，小记穿着短袖、外面套件衬衫就出门了，没想到竟有些许凉意，不过，这凉意很快被街头车水马龙的景象驱散，毕竟假期过后第一天上班，没人愿意迟到。

　　这个时节，很多春花都已凋谢，公园里盛极一时的牡丹也不见了踪影，这预示着春天已接近尾声，而有些花正笑傲枝头，喜迎夏天的到来。 “赏花大道”太康路中间绿化带内的月季开得正好，红的像火，粉的像霞，美艳极了。

　　如果说梨花等芳香清淡的花如害羞的少女，悄然绽放枝头，那月季则像成熟的贵妇，高贵华丽，散发着浓郁的香气。人们常用“貌美如花”来形容一个女子，小记认为这个“花”指月季再合适不过。

　　当下，月季吸引了不少市民观赏、拍照。天气版QQ群里网友@海风说，月季色彩诱人，恨不能咬上一口。需要提醒您的是，这么美的花，只可观赏，千万不要采摘。

　　月季，属蔷薇科植物，是常绿、半常绿低矮灌木，有“花中皇后”之称。月季花色艳丽丰富，一般有红色、粉色、白色和黄色等，既可作为观赏性植物，又可作为药用植物。月季适应性强，既耐寒又耐旱，地栽、盆栽均可，可用于美化庭院、装点园林、布置花坛，且栽培容易、花期较长。

　　看了一下今明两天的天气，非常适合赏月季。市气象台预计，今天全区晴天间多云，东南风2级到3级，气温12℃到28℃；明天多云转阴天，部分地区有分散性阵雨，偏南风逐渐加大到4级左右，气温11℃到27℃。这两天温差较大，您早上出门前不妨穿上一件外套，以免感冒。

　　这个时节的舒适度，带给人的幸福感很难用语言表达，您可细细体会，愿这种幸福感常在您心里。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 禹东晖/文 记者李卫超/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
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