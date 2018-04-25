洛阳将建设东山大道 提升龙门园区通行能力

4月26日，市城乡规划委员会2018年第五次会议召开，审议并原则通过了《洛阳龙门石窟景区东北出口片区东山大道设计方案》《洛阳中硅高科技有限公司超高纯多晶硅节能技改项目、副产物循环利用高技术产业化项目方案设计》《洛阳光电产业园项目总平面图与电源厂房设计方案》《洛阳市区110千伏郑村输变电工程》等。

4月26日，市城乡规划委员会2018年第五次会议召开，审议并原则通过了《洛阳龙门石窟景区东北出口片区东山大道设计方案》《洛阳中硅高科技有限公司超高纯多晶硅节能技改项目、副产物循环利用高技术产业化项目方案设计》《洛阳光电产业园项目总平面图与电源厂房设计方案》《洛阳市区110千伏郑村输变电工程》等。洛阳网今日继续对相关规划方案进行公示，敬请关注。

通往龙门石窟的东山大道将更顺畅

东山大道位于龙门石窟景区东北出口片区，北起规划伊阙大道，南至东山宾馆，全长2390米，等级为城市次干道，是龙门石窟景区东北出口片区道路系统重要组成部分，将与龙顾路、伊阙大道、望伊路、迎宾大道等共同组成龙门东北服务区环路系统。

按照“局部提升改造+局部新建道路”模式，我市将对东山大道进行整体提升，其中改造道路段850米、新建道路段1540米，道路依次与规划伊阙大道、现状龙顾路、规划望伊路相交，设计立交一座，信号控制交叉口两处。

东山大道效果图

东山大道自北向南将分为三个区段建设，分别为村庄段、上山段和连接段。道路设计时速为50千米，采用沥青混凝土结构铺设。

——村庄段：伊阙大道至郜庄村南，总长度850米，由现状龙顾路改造而成，双向四车道，在与规划伊阙大道交叉口设计定向地下通道，满足龙顾路与伊阙大道快速通行，并在交叉口设计景观交通岛，与龙顾路、规划望伊路交叉口设计平面信号交叉口。

——上山段：郜庄村南至焦柳铁路上方，总长1220米，该路段为新建道路。

——连接段：焦柳铁路上方至东山宾馆入口处，总长度320米，该路段为新建段，宽度为15米。

道路沿线绿化带采用海绵城市下沉式绿化方式，路面雨水汇入绿化带后自然下渗，超标雨水通过绿化带内溢流排放系统与雨水管渠系统相衔接。人行道进行透水铺装，实现雨水自然下渗。沿线路灯、信号灯、交通导视牌等造型，以与龙门石窟风格协调的元素为主，主色调为深灰色。

中硅高科项目新增4个车间

中硅高科相关项目位于洛龙科技园区牡丹大道以南、关林路以北、文仲大道以东、子美街以西。

此次申报的项目包含副产物循环利用高技术产业化项目空分制氮站、还原试验平台、空调制冷站改造和超高纯多晶硅节能技改项目氢化装置共4个车间。项目总建筑面积13381平方米，其中空调制冷站建筑高度17米、还原试验平台建筑高度27.5米、空分制氮站建筑高度11米、氢化装置建筑高度38米。

伊滨区将建光电产业园

洛阳光电产业园项目位于伊滨区，北临王府路，南临兰台路，西侧为光武大道，东侧为李村大街，场地中有市政道路穿过，用地分为东西两部分。

该项目西侧建设用地面积为17.6万平方米，东侧建设用地面积为18.8万平方米。项目包含10栋低层建筑、15栋多层建筑，配建机动车停车位1633个。东西两地块内高层建筑增加灰瓦坡屋顶，呈现“古韵新风”城市风貌。

新建市区110千伏输变电工程

洛阳市区110千伏郑村输变电项目位于龙门大道以西，规划的站前东路与广利街交叉口西北角。该变电站的建筑外立面设计、屋顶形式等，将与洛阳龙门站综合交通枢纽及未来的地铁运营管理中心等保持一致。（洛阳日报记者 李东慧）