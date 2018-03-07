洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

关于洛阳轨道交通LOGO标识的情况通报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网综合 2018-05-02 21:12

　　情况通报

　　2018年5月2日下午，网传“洛阳轨道交通LOGO标识已经确定”，现将有关情况通报如下：

　　我公司自启动洛阳轨道交通LOGO标识有关工作以来，先后对征集到的1000多种方案进行了初审、复审，在广泛征求民意基础上，邀请专家、学者结合各方意见，对有关LOGO标识进行优化、完善。并再次对修改完善后的多个方案公开广泛征求市民和社会各界意见。

　　在此基础上,2018年3月，呈报市政府批准，我公司将拟定的洛阳轨道交通LOGO标识方案，提交至国家工商行政管理总局商标局，正式提出注册申请，目前正在审批阶段。待LOGO标识方案正式获批后，我公司将及时向社会予以正式公布。

　　最后，感谢社会各界长期以来对轨道交通项目建设和轨道公司发展的关注、理解和支持。

　　洛阳市轨道交通有限责任公司

2018年5月2日
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]走路防病、抗癌！但这样走路锻炼等于白走
  • ·[健康]很多人以为用不用牙线都无所谓，其实.....
  • ·[健康]假如五年不刷牙，你的牙会怎么样？
    		•
    云泽和他的“室内园林”
    云泽和他的“室内园林”
    云泽和他的“室内园林”
        云泽(化名)家住瀍河区，房子虽不大，但面朝洛河，风景甚好。走进他的家，只见各种盆景、根艺装点其间，犹如...
  • ·那些“碰瓷”的猫 后来都怎么样了
  • ·五一出游避开大热景点 古城风情一样赞
  • ·甘肃荣登“2017亚洲最佳旅行目的地”排行榜榜首
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳伊滨区寇店镇将打造通航旅游小镇
  • “五一”小长假，洛阳市迎客逾261万人次
  • 孟津“引热入洛”施工正酣
  • 洛阳小伙儿8年创业路掘到人生“三桶金”
  • 游客为武警战士撑伞遮阳 网友用相机定...
  • 栾川嵩县西峡将同步推出高速免费和景...
  • 河科大硕士研究生魏斐入选首届“河南...
  • 五一小长假近20万人次畅游丰李芍药花海
  • 宜阳山陕会馆（探寻河洛百座古建筑）
  • 二广高速伊滨段：廊道绿化初显成效
    		•
    百姓呼声
    瀍河区君河湾无证违规预售 责令退还房款
    住房公积金贷款期间工作调往外地，咋还款
    精彩图片
    “五一”小长假，洛阳...
    洛阳小伙儿8年创业路掘...
    游客为武警战士撑伞遮...
    粗心游客丢背包 热心村...
    精彩热帖

    五一假期 镜头里的龙门

    黄土岭上杜鹃红

    醉美秋风园

    劳动节里忙劳动
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605