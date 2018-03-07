关于洛阳轨道交通LOGO标识的情况通报

2018年5月2日下午，网传“洛阳轨道交通LOGO标识已经确定”，现将有关情况进行通报。

情况通报

2018年5月2日下午，网传“洛阳轨道交通LOGO标识已经确定”，现将有关情况通报如下：

我公司自启动洛阳轨道交通LOGO标识有关工作以来，先后对征集到的1000多种方案进行了初审、复审，在广泛征求民意基础上，邀请专家、学者结合各方意见，对有关LOGO标识进行优化、完善。并再次对修改完善后的多个方案公开广泛征求市民和社会各界意见。

在此基础上,2018年3月，呈报市政府批准，我公司将拟定的洛阳轨道交通LOGO标识方案，提交至国家工商行政管理总局商标局，正式提出注册申请，目前正在审批阶段。待LOGO标识方案正式获批后，我公司将及时向社会予以正式公布。

最后，感谢社会各界长期以来对轨道交通项目建设和轨道公司发展的关注、理解和支持。

洛阳市轨道交通有限责任公司

2018年5月2日