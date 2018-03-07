关于洛阳轨道交通LOGO标识的情况通报

2018年5月2日下午，网传“洛阳轨道交通LOGO标识已经确定”，现将有关情况进行通报。
情况通报
2018年5月2日下午，网传“洛阳轨道交通LOGO标识已经确定”，现将有关情况通报如下：
我公司自启动洛阳轨道交通LOGO标识有关工作以来，先后对征集到的1000多种方案进行了初审、复审，在广泛征求民意基础上，邀请专家、学者结合各方意见，对有关LOGO标识进行优化、完善。并再次对修改完善后的多个方案公开广泛征求市民和社会各界意见。
在此基础上,2018年3月，呈报市政府批准，我公司将拟定的洛阳轨道交通LOGO标识方案，提交至国家工商行政管理总局商标局，正式提出注册申请，目前正在审批阶段。待LOGO标识方案正式获批后，我公司将及时向社会予以正式公布。
最后，感谢社会各界长期以来对轨道交通项目建设和轨道公司发展的关注、理解和支持。
洛阳市轨道交通有限责任公司
2018年5月2日
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605