在洛阳，您一定会尝尝洛阳的小吃，那么在挥手说再见的时候，要带点什么洛阳特产亲人馈赠或品味回忆呢？在这座叫洛阳的牡丹花城里，有一种地道的洛阳味儿叫全福。全福食品，匠心制饼23年，坚持传统老工艺，让每一个洛阳人吃上地道的洛阳味儿。酸辣的洛阳水席还不能打包，那就把福带回家吧。

在洛阳，牡丹的传说家喻户晓。在洛阳，牡丹的风姿千古流芳。在洛阳，牡丹是可以吃在嘴里的，丝丝甜意、沁人心脾。一座城、一朵花，因为牡丹，4月的洛阳城是热闹的。大街小巷，公园景区都有它的风采，是牡丹亦或是洛阳，吸引了全世界的游客到此一游。

在洛阳，您一定会尝尝洛阳的小吃，那么在挥手说再见的时候，要带点什么洛阳特产亲人馈赠或品味回忆呢？

在这座叫洛阳的牡丹花城里，有一种地道的洛阳味儿叫全福。全福食品，匠心制饼23年，坚持传统老工艺，让每一个洛阳人吃上地道的洛阳味儿。酸辣的洛阳水席还不能打包，那就把福带回家吧。

在洛阳人心中，都有一个全福。洛阳市全福食品有限公司成立于1996年，是一家专业从事烘焙食品生产和承办政府放心早餐，兼营宾馆、餐饮、连锁饼屋于一体的综合性集团公司。作为洛阳烘焙类食品生产的领军企业，全福公司怀着一个坚定而真挚的理想---做百年企业，创民族品牌，成为一家负责任受人尊重的公司，让洛阳市的牡丹特色食品真正扬名天下，让全福食品成为洛阳市对外宣传的一张璀璨名片！

2005年，洛阳第一枚牡丹特色食品“全福牡丹饼”横空出世，开创了牡丹鲜花饼的先河，填补了洛阳牡丹食品的空白。2018年，全福公司在千年牡丹鲜花食品工艺的传承下，经历了三年的积淀后，全福牡丹鲜花饼全新升级，跃然面世。

为了吸引了所有人的眼球，全福食品发起的“牡丹仙子”评选活动得到了市民的广泛关注，并在牡丹花会期间开展巡游活动，凡是“牡丹仙子”出现的地方，立马引起了人们的注意。2018年4月全福牡丹鲜花饼一经上市就得到广大市民的关注，销量数百万。

把全福食品推荐给全国的游客，让大家都记住地道的洛阳味道，全福一直在努力。就在本次外交部河南全球推介会上，全福味道得到了中外嘉宾的一致好评。为洛阳全福食品点赞！

牡丹的味道，才是洛阳的味道。全福牡丹鲜花饼，尝一口一定让你惊艳无比！不知不觉爱上洛阳味道！全福牡丹鲜花饼，最洛阳的伴手礼，2018，把福带回家。