五一小长假，洛阳又多了一个西郊休闲圣地——颐龙仙谷十八屯

4月29日10时，颐龙仙谷十八屯落成庆典盛大举行，洛阳一龙仙谷旅游发展有限公司董事长刘一龙和嘉宾一起为颐龙仙谷十八屯揭幕。随着红绸布的徐徐落下，景区负责人和商户代表等共同推开颐龙仙谷十八屯的大门，寓意开门大吉。

五一小长假期间，位于洛龙区王城大道和南环路交叉口西侧的龙门西山颐龙仙谷十八屯人流如织。

4月29日10时，颐龙仙谷十八屯落成庆典盛大举行，洛阳一龙仙谷旅游发展有限公司董事长刘一龙和嘉宾一起为颐龙仙谷十八屯揭幕。随着红绸布的徐徐落下，景区负责人和商户代表等共同推开颐龙仙谷十八屯的大门，寓意开门大吉。

4月29日晚，一场盛大的明星文艺晚会在十八屯展开，小长假的不眠夜，精彩的文艺演出和明星演唱节目，由洛阳市歌舞剧院带来的歌舞文艺汇演、由著名演唱家王洁实老师、流行歌手王麟、本地青年歌手为大家奉上脍炙人口的经典曲目，以及各种戏曲串烧节目。

4月30日至5月1日，由颐龙仙谷和腾讯大豫网联合主办的“可口可乐世界杯足球宝贝评选活动”在颐龙仙谷举办，将景区人气和氛围推向高潮。

颐龙仙谷十八屯集餐饮美食、手工作坊、商品零售、休闲娱乐、民俗客栈和服务配套设备于一体，打造成市郊山地休闲生活和风情文化体验商业街区，未来将成为洛阳沟域旅游行业中璀璨的明珠。

目前，颐龙仙谷十八屯正在火热招商。将沟域地理环境、沟域文化资源合理利用，在加入旅游、人文元素之后，呈现出文化旅游一条街，展现古镇百姓生活习惯、民俗风貌的文化氛围，将本地浓郁的乡土风情在河洛大地延续下去。

项目地址：王城大道与南环路立交向西2公里；

招商热线： 18639273066 郑经理