洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

五一小长假，洛阳又多了一个西郊休闲圣地——颐龙仙谷十八屯
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2018-05-02 15:52

　　五一小长假期间，位于洛龙区王城大道和南环路交叉口西侧的龙门西山颐龙仙谷十八屯人流如织。

　　4月29日10时，颐龙仙谷十八屯落成庆典盛大举行，洛阳一龙仙谷旅游发展有限公司董事长刘一龙和嘉宾一起为颐龙仙谷十八屯揭幕。随着红绸布的徐徐落下，景区负责人和商户代表等共同推开颐龙仙谷十八屯的大门，寓意开门大吉。

　　4月29日晚，一场盛大的明星文艺晚会在十八屯展开，小长假的不眠夜，精彩的文艺演出和明星演唱节目，由洛阳市歌舞剧院带来的歌舞文艺汇演、由著名演唱家王洁实老师、流行歌手王麟、本地青年歌手为大家奉上脍炙人口的经典曲目，以及各种戏曲串烧节目。

　　4月30日至5月1日，由颐龙仙谷和腾讯大豫网联合主办的“可口可乐世界杯足球宝贝评选活动”在颐龙仙谷举办，将景区人气和氛围推向高潮。

　　颐龙仙谷十八屯集餐饮美食、手工作坊、商品零售、休闲娱乐、民俗客栈和服务配套设备于一体，打造成市郊山地休闲生活和风情文化体验商业街区，未来将成为洛阳沟域旅游行业中璀璨的明珠。

　　目前，颐龙仙谷十八屯正在火热招商。将沟域地理环境、沟域文化资源合理利用，在加入旅游、人文元素之后，呈现出文化旅游一条街，展现古镇百姓生活习惯、民俗风貌的文化氛围，将本地浓郁的乡土风情在河洛大地延续下去。

　　项目地址：王城大道与南环路立交向西2公里；

　　招商热线： 18639273066 郑经理
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]走路防病、抗癌！但这样走路锻炼等于白走
  • ·[健康]很多人以为用不用牙线都无所谓，其实.....
  • ·[健康]假如五年不刷牙，你的牙会怎么样？
    		•
    云泽和他的“室内园林”
    云泽和他的“室内园林”
    云泽和他的“室内园林”
        云泽(化名)家住瀍河区，房子虽不大，但面朝洛河，风景甚好。走进他的家，只见各种盆景、根艺装点其间，犹如...
  • ·那些“碰瓷”的猫 后来都怎么样了
  • ·五一出游避开大热景点 古城风情一样赞
  • ·甘肃荣登“2017亚洲最佳旅行目的地”排行榜榜首
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳伊滨区寇店镇将打造通航旅游小镇
  • “五一”小长假，洛阳市迎客逾261万人次
  • 孟津“引热入洛”施工正酣
  • 洛阳小伙儿8年创业路掘到人生“三桶金”
  • 游客为武警战士撑伞遮阳 网友用相机定...
  • 栾川嵩县西峡将同步推出高速免费和景...
  • 五一小长假近20万人次畅游丰李芍药花海
  • 河科大硕士研究生魏斐入选首届“河南...
  • 宜阳山陕会馆（探寻河洛百座古建筑）
  • 二广高速伊滨段：廊道绿化初显成效
    		•
    百姓呼声
    瀍河区君河湾无证违规预售 责令退还房款
    住房公积金贷款期间工作调往外地，咋还款
    精彩图片
    “五一”小长假，洛阳...
    洛阳小伙儿8年创业路掘...
    游客为武警战士撑伞遮...
    粗心游客丢背包 热心村...
    精彩热帖

    五一假期 镜头里的龙门

    黄土岭上杜鹃红

    醉美秋风园

    劳动节里忙劳动
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605