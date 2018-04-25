“五一”小长假栾川旅游成绩喜人 共接待游客28万人次

在刚刚过去的五一小长假，我市周边山水旅游产品吸引了全国各地游客慕名前来，其中，我市栾川旅游市场一片红火。今日，洛阳网记者从栾川旅工委获悉，据统计，五一小长假期间，栾川县共接待游客28万人次，旅游综合收入1.85亿元，成绩喜人。

老君山景区，游人如织 车辆排起长龙

在刚刚过去的“五一”小长假，我市周边山水旅游产品吸引了全国各地游客慕名前来，其中，我市栾川县旅游市场一片红火。今日，洛阳网记者从栾川旅工委获悉，据统计，“五一”小长假期间，栾川县共接待游客28万人次，旅游综合收入1.85亿元，成绩喜人。

鸡冠洞新建项目高空玻璃桥

栾川旅工委有关负责人介绍，“五一”小长假期间，栾川旅游市场呈现以下几个特点：

“五 一”小长假旅游市场成绩喜人 乡村旅游带动效果显著

据统计，“五一”小长假，栾川县累计接待游客28万人次，实现旅游综合收入1.85亿元。其中景区共接待游客16.28万人次，实现综合收入1282.57万元。乡村旅游点共接待游客11.72万人次，其中庙子镇庄子村、陶湾镇协心村、狮子庙镇王府沟村等乡村旅游点成为游客休闲度假的新去处。据了解，近年来，位于狮子庙镇的王府竹海景区投入8000多万元用于项目一期的基础设施建设，狮子庙镇结合王府沟村精准扶贫休闲农业乡村游项目，按豫西民居风格改造农舍130余户，实现旅游基础设施的不断提升，旅游产品质量和数量不断丰富。“五一”小长假期间，狮子庙镇王府竹海景区及高山渔村景点吸引众多游客慕名前来，三天共接待游客近万人次。此外，范营社区利用搬迁安置楼发展客栈，也在“五一”小长假期间实现开门红，极大的增强了群众参与乡村旅游发展的热情。

“五一”小长假栾川县旅游咨询服务接待处

县领导亲临一线 确保旅游安全

4月30日下午，县委书记董炳麓带领县公安局、安监局、旅工委等有关部门负责人亲临一线，先后到高速路口旅游咨询中心、老君山、鸡冠洞景区调研指导旅游安全工作，要求景区要制订详细应急预案，确保紧急情况切实管用有效、及时增加服务人员，加强景区全员培训，增强全员安全意识，把旅游安全放在第一位，提供优质服务，保证游客满意；县旅工委要加强统一调度，各景区发生紧急情况须做到及时与各相关部门联动。

志愿者服务站

“五一”小长假前夕，栾川县安监局、县旅工委、县质监局、县交通局、县交警大队等相关部门深入老君山、鸡冠洞、重渡沟等景区开展高密度、 高频度的旅游安全检查督导，确保企业安全生产责任制在工作一线贯彻实施到位、责任到人。“五一”小长假期间，县旅工委分为西线组、综合协调组、东线组、重渡沟组、旅游警察大队五个工作小组，监管全县15个景区及乡村旅游点的旅游秩序、处理紧急突发问题、严查“黑社”、“黑导”等违法经营行为。

老君山景区“五一”小长假秩序井然

栾川县各部门联动 旅游接待整体有序

为了迎接假期客流高峰，“五一”小长假前夕，县旅游工作领导小组统一安排县食药监局、县发改委在A级景区设置“监督服务点”；县交警大队突出工作重点，在重渡沟、县城等高速下站口，重要旅游交通线路充实警力，保证道路通畅；县旅工委、县食药监局、县发改委、县工商局等单位按照“十个一”提升标准对重渡沟景区、庙子镇庄子村、养子沟景区、叫河镇等区域内所有营业接待农家宾馆进行检查，巩固“十个一”成效。

此外，各景区也早安排早行动，应对措施得力，整体接待秩序良好。为缓解游客购票检票效率低，入园慢现象，老君山景区临时发售人工票，沿路现卖现检，保障游览秩序；重渡沟景区入口处车辆较多， 沿路排长近百米，交警及工作人员现场指挥交通，景区安排员工预检票，缩短车辆进入时间，整体秩序良好。

栾川交警大队高速路口航拍路况

开展优质服务 倡导文明旅游风尚

由栾川县文明办牵头，每天安排24个单位、近百名志愿者走上街头，开展“文明交通”志愿者服务活动，为游客提供问询、向导等服务，树立栾川旅游文明形象。县旅工委在洛栾高速栾川站设置栾川旅游咨询服务台，发放文明旅游宣传册，做到第一时间服务游客。县旅游警察大队设置咨询台，向过往游客发放《文明旅游安全出行提 示》；县交通警察大队继续践行“只纠章不罚款”承诺，向过往车辆发放温馨提示。4月30日，栾川交警大队通过科技力量在洛栾高速公路栾川站下站口，利用 “空中交警”警用无人机指挥疏导交通，专门用于监控道路通行状况，根据车流量在第一时间快速调整部署警力到重点路段做出处理。

天降大雨，旅游警察搀扶老人回到车中

重渡沟景区、鸡冠洞景区为游客增设“农家宾馆咨询服务窗口”、智慧旅游服务展示平台，做到第一时间对接；老君山、鸡冠洞景区为游客设置“旅游保险服务办理点”。

鸡冠洞新建项目天河漂流

丰富旅游产品 创新旅游业态 增加旅游新体验

据了解，鸡冠洞景区在溶洞观光基础上，增加玻璃吊桥、飞龙滑道、天河漂流等亲子类、体验类项目，吸引游客广泛参与，游客游览时间延长2个小时。游客在景区的消费能力由以前的人均不足80元(依据2017年五一假期统计数字测算，游客在景区人均消费77元/人)增长为人均消费120元 /人，增长率达56%，综合收入实现质的飞跃。在景区过夜车辆增多，农家入住率提高。同时带动景区周边旅游商贸市场(旅游纪念品、土特产、饭店等)销售量翻倍增长，给当地居民带来可观的经济收入。

鸡冠洞新建项目高空飞碟

新旅游体验项目的运营在市场上引起了强烈的轰动效应，各类新闻媒体对鸡冠洞新项目争相报道，点击率高，阅读量大， 受到社会各界的广泛关注；老君山景区开通云景索道和中灵索道之间的旅游通道，缩短游客上山时间，加大运力，为游客提供舒适的旅游体验；养子沟景区进行产品创新，引入3D灯光秀，丰富夜间旅游产品；慢居十三月、悦地小筑等精品民宿成为游客消费新时尚，“五一”小长假三天平均入住率达80%以上。(记者 白银龙 通讯员 金艳霞 王国露)