洛阳将常态化开展清洁大扫除活动　每周五大扫除

今后，我市将把城市清洁大扫除作为常规性活动，于每周五集中组织开展，调动各方力量积极动手改善我市人居环境。这是记者日前从市环境污染防治攻坚办获悉的。

今后，我市将把城市清洁大扫除作为常规性活动，于每周五集中组织开展，调动各方力量积极动手改善我市人居环境。这是记者日前从市环境污染防治攻坚办获悉的。

4月 27日是全市集中开展城市大扫除行动日。市环境污染防治攻坚办联合相关单位，对我市部分住宅小区、车站广场、高校、河渠及沿岸等重点区域的卫生大扫除情况进行集中检查。在活动中，老城区、吉利区、瀍河区、涧西区、西工区、高新区等单位组织严密，积极行动，较为全面地清除了辖区内的陈旧垃圾，消灭了卫生死角；但也有部分单位如洛龙区泉舜·沁泉苑、龙祥社区未按要求开展相关活动，还有社区存在重形式、轻效果现象。

按照要求，今后，各县(市)区要以乡镇、街道办事处为组织单元，发动党政机关、企事业单位、学校、农贸市场等工作人员及社区居民等，对辖区内大型超市、加油站等经营场所和住宅小区、车站广场、城乡接合部等区域进行全面彻底的冲洗保洁；城管、交通、水务等单位要各负其责，组织人员对广场、公园、绿地、绕城高速公路、集贸市场、河流渠道及沿岸等区域进行保洁。

今后，我市将把城市清洁大扫除作为常规性活动，于每周五集中组织开展，调动各方力量积极动手改善我市人居环境。这是记者日前从市环境污染防治攻坚办获悉的。

4月 27日是全市集中开展城市大扫除行动日。市环境污染防治攻坚办联合相关单位，对我市部分住宅小区、车站广场、高校、河渠及沿岸等重点区域的卫生大扫除情况进行集中检查。在活动中，老城区、吉利区、瀍河区、涧西区、西工区、高新区等单位组织严密，积极行动，较为全面地清除了辖区内的陈旧垃圾，消灭了卫生死角；但也有部分单位如洛龙区泉舜·沁泉苑、龙祥社区未按要求开展相关活动，还有社区存在重形式、轻效果现象。

按照要求，今后，各县(市)区要以乡镇、街道办事处为组织单元，发动党政机关、企事业单位、学校、农贸市场等工作人员及社区居民等，对辖区内大型超市、加油站等经营场所和住宅小区、车站广场、城乡接合部等区域进行全面彻底的冲洗保洁；城管、交通、水务等单位要各负其责，组织人员对广场、公园、绿地、绕城高速公路、集贸市场、河流渠道及沿岸等区域进行保洁。（洛阳日报记者 朱艳艳）