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偃师市持续深入推进“五项治理”百日攻坚行动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-05-02 10:01

　　近日，行走在偃师市商都路，沿街建筑立面改造项目正紧锣密鼓地进行，沿街商铺、店面的广告牌大幅减少。

　　随着“五项治理”百日攻坚行动不断推进，偃师市着力提升市容环境，提高城市品位，重点对偃化口周边沿街建筑立面进行“古韵新风”提升改造，共涉及大小楼房195栋。改造后的房屋外立面，不仅会大大减少违章建筑及广告牌，还将改变以往沿街建筑风格单一、外观陈旧的面貌。

　　今年56岁的张国峰在偃师市兴隆街上经营一家商店，他一直对店门口这条路很关注“：以前路况很不好，路面坑洼不平，还很容易拥堵造成车祸。”

　　如今，改造提升后的兴隆街道路平坦，车流顺畅。“现在街道整洁有序，出行也方便了，让人看着舒心。”张国峰笑着说。

　　市容卫生“治脏”，是“五项治理”百日攻坚行动的重要内容。为改善城市面貌，偃师市着力加快沿街楼体立面改造、背街小巷和老旧小区提升改造、道路提升等，目前已完成老旧公交站亭改造64个，新规划设立停车位150个，偃化口周边及主要干道沿街立面改造提升项目主体已完工，拆除违规广告牌3700多块，拆除违章建筑2000多平方米。

　　今年以来，偃师华夏广场、康体广场、绿荫广场等城区广场相继完成改造提升，绿荫多了、花开艳了、城市美了，居民普遍反映生活更舒适了。

　　如今，越来越多的城市游园对偃师居民开放，今年偃师计划新建11个城市小游园，其中民主路游园已建成投入使用，迎宾游园、兴隆游园、商都游园占地总面积1.76万平方米，正在稳步推进中；华夏路拆墙透绿4 个游园，目前正在有序推进，预计年底城市小游园总数将达20个。

　　持续推进“厕所革命”。今年，偃师计划在城市区新建、改建20座公厕，目前已开工建设11座，最大限度方便市民如厕。

　　偃师市市长何武周表示，该市将紧盯“五项治理”百日攻坚行动各项工作节点，统筹推进文明城市与卫生城市创建工作，加快户外广告治理和老旧小区、农贸市场、老旧公交站亭提升改造等，不断提高城市精细化管理水平，全面提升群众的获得感、满意度。（洛阳日报记者 戚帅华 通讯员 王雷）
[ 责任编辑：席倩倩]
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