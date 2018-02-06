洛阳伊滨区寇店镇将打造通航旅游小镇

4月26日，市城乡规划委员会2018年第五次会议召开，审议并原则通过了《洛阳市伊滨区寇店镇总体规划(2017—2020年)》《中国石化销售有限公司河南石油分公司洛阳油库改扩建工程设计方案》《河南安装大厦外立面调整方案》《开元壹号60#地块商务公寓楼建筑方案设计》等。洛阳网今起对相关规划方案进行公示，敬请关注。

4月26日，市城乡规划委员会2018年第五次会议召开，审议并原则通过了《洛阳市伊滨区寇店镇总体规划(2017—2020年)》《中国石化销售有限公司河南石油分公司洛阳油库改扩建工程设计方案》《河南安装大厦外立面调整方案》《开元壹号60#地块商务公寓楼建筑方案设计》等。洛阳网今起对相关规划方案进行公示，敬请关注。

寇店镇将大力发展通用航空产业

寇店镇位于伊滨区东南部，与偃师、伊川接壤，共有21个行政村，总面积63.97平方公里。按照《洛阳市伊滨区寇店镇总体规划(2017—2020年)》，该镇到2020年镇区建设用地面积将达到1.2平方公里，着力打造以通航产业为主、历史文化和生态旅游为支撑的通航旅游小镇。

——通航制造：

以万安山通用航空机场项目为引领，该镇将着力推动现有钢制办公家具产业转型升级，培育相关的通航制造及关联地面设备生产等产业，提升产品附加值。

按照计划，寇店镇将围绕通航制造产业，重点对接引进北航无人直升机、蜜蜂轻型飞机、公务机、通航培训学校等项目。

——历史文化和生态旅游：

按照规划，寇店镇将依托通用航空飞行观光、野生动物园、山顶公园、五龙峡景区发展生态休闲旅游；依托水泉石窟、东汉帝陵南兆域、大谷关遗址发展历史文化旅游；同时，积极延伸乡村旅游产业链，加快美丽乡村建设，助推乡村休闲度假旅游。

——通航旅游小镇：

下一步，按照我市现代城镇体系布局，寇店镇将依托通用航空机场项目，打造洛阳通航空中门户、中国紧急救援河南洛阳(豫西)基地、洛阳通航旅游服务中心，助力我市加强国际文化旅游名城建设，更好服务市民游客。

同时，该规划提出，寇店镇镇区将按“一镇区两组团”打造，更好推进东汉帝陵南兆域等历史文化遗产保护与利用。对镇区与文物保护没有冲突的区域进行优化，进行内涵式发展；对现有镇区与文物保护有冲突的区域，结合整个镇域北遗址南山区的用地条件，选择在镇域中部统筹通用航空机场建设镇区南部组团，为通用航空产业发展奠定基础。

在文化遗产保护面，寇店镇将着力形成以东汉帝陵南兆域、水泉石窟、大谷关遗址、曹魏大墓等为重点的空间保护格局。其中，东汉帝陵南兆域片区将按《河南省人民政府关于划定第五批文物保护单位保护范围和建设控制地带的批复》要求进行严格管控。

中石化洛阳油库将整合提升

中国石化销售有限公司河南石油分公司洛阳油库位于道北区域，现有两个油罐区，总储量3.84万立方米。

按照规划，中石化洛阳油库计划在现有油库西侧新增4个立式油罐，新增库容约2万立方米。同时，将现有油库北侧的润滑油库区改造成汽油库，建设成3个立式油罐，库容2.4万立方米，改造后总库容8.2万立方米。

同时，结合项目升级所需，将油库内原综合楼的实验室迁出，单独规划建设一座2层坡屋顶实验室，总建筑面积约767平方米。

伊滨区着力打造城市风貌

河南安装大厦位于伊滨区中轴线上，东临玉溪西街，西临孝文大道，北临枫叶路，是河南安装集团总部基地项目。该项目为1栋25层综合楼，高度99米，地下2层为车库，设置480个车位。该项目主体及二次结构已经施工完毕，即将开始外立面施工，项目完工后，将助力提升城市风貌。

原先该项目规划外立面采用外挂石材结构。考虑到项目主体结构距高铁线较近，且石材载荷大，计划将外立面材质进行调整优化。

按照新规划，该大厦在保证外立面颜色、建筑风格、外观造型都不改变的前提下，地面1层至4层装饰仍采用干挂米黄色石材，地面5层至25层材质调整为米黄色高档真石漆，提高大楼外立面安全系数。

开元大道东部新建一座高档商务楼

开元壹号现有住宅北侧，将建设一栋现代化的商务公寓楼。按照方案，该商务楼位于汇通街与开元大道交叉口西南角，为西高东低结构的两栋高层，西侧楼100米、东侧楼68米，减小对道路交叉口的影响。

该项目设置769个地下车位，西侧增加地下车库出入口，方便办公公寓及商业停车，建筑风格整体采用现代风貌，打造开元大道东侧的又一座地标建筑。(洛阳日报记者 李东慧)