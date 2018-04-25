洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

五一小长假近20万人次畅游丰李芍药花海
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-05-02 09:12

　　第二届丰李芍药文化节正在火热进行，据丰李镇政府近日初步统计，五一假期，该镇接待游客近20万人次。本周，芍药依然持续盛开，游客们可继续前来观赏千亩芍药花海的醉人美景。

　　丰李镇政府工作人员介绍，为服务好本届芍药文化节，他们在丰李镇开辟了多个停车场，总面积万余平方米。同时，安排了十几辆观光摆渡车全天候在停车场到芍药园之间接送游客。

　　已连续两年参加芍药文化节的冯先生说： “今年的芍药文化节比去年办得更好了，除了赏花，还有各种餐饮供游客选用，也有娱乐设施供孩子们嬉戏。

　　3名美丽的“芍药仙子”也成为芍药文化节上格外动人的景色。五一小长假期间，3名身着汉服的女孩子漫步在芍药花海，摘下芍药花赠给游客，并与游客合影留念。

　　芍药园的管理员表示，由于近期天气炎热，芍药花过了本周将会凋谢，如果爱花的您还没来得及观赏丰李千亩芍药花海的醉人景色，请在近日前往观赏。

　　游览路线：

　　乘公交：市内乘68路到达丰李镇，参考游览地图即可到达各景点

　　自驾车：从关林路与龙山线交叉口向南行驶进入丰李镇。（洛阳晚报记者 陈涵晗 通讯员 李俊峰 文/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]走路防病、抗癌！但这样走路锻炼等于白走
  • ·[健康]很多人以为用不用牙线都无所谓，其实.....
  • ·[健康]假如五年不刷牙，你的牙会怎么样？
    		•
    云泽和他的“室内园林”
    云泽和他的“室内园林”
    云泽和他的“室内园林”
        云泽(化名)家住瀍河区，房子虽不大，但面朝洛河，风景甚好。走进他的家，只见各种盆景、根艺装点其间，犹如...
  • ·那些“碰瓷”的猫 后来都怎么样了
  • ·五一出游避开大热景点 古城风情一样赞
  • ·甘肃荣登“2017亚洲最佳旅行目的地”排行榜榜首
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • “五一”小长假，洛阳市迎客逾261万人次
  • 洛阳伊滨区寇店镇将打造通航旅游小镇
  • 孟津“引热入洛”施工正酣
  • 五一小长假近20万人次畅游丰李芍药花海
  • 宜阳山陕会馆（探寻河洛百座古建筑）
  • 栾川嵩县西峡将同步推出高速免费和景...
  • 二广高速伊滨段：廊道绿化初显成效
  • 河科大硕士研究生魏斐入选首届“河南...
  • 骑车女子长裙被卡动弹不得 民警拆自行...
  • 洛阳办护照等出入境证件 本月起“只跑...
    		•
    百姓呼声
    瀍河区君河湾无证违规预售 责令退还房款
    住房公积金贷款期间工作调往外地，咋还款
    精彩图片
    “五一”小长假，洛阳...
    洛阳小伙儿8年创业路掘...
    游客为武警战士撑伞遮...
    宜阳山陕会馆（探寻河...
    精彩热帖

    五一假期 镜头里的龙门

    黄土岭上杜鹃红

    醉美秋风园

    劳动节里忙劳动
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605