五一小长假近20万人次畅游丰李芍药花海

第二届丰李芍药文化节正在火热进行，据丰李镇政府近日初步统计，五一假期，该镇接待游客近20万人次。本周，芍药依然持续盛开，游客们可继续前来观赏千亩芍药花海的醉人美景。

第二届丰李芍药文化节正在火热进行，据丰李镇政府近日初步统计，五一假期，该镇接待游客近20万人次。本周，芍药依然持续盛开，游客们可继续前来观赏千亩芍药花海的醉人美景。

丰李镇政府工作人员介绍，为服务好本届芍药文化节，他们在丰李镇开辟了多个停车场，总面积万余平方米。同时，安排了十几辆观光摆渡车全天候在停车场到芍药园之间接送游客。

已连续两年参加芍药文化节的冯先生说： “今年的芍药文化节比去年办得更好了，除了赏花，还有各种餐饮供游客选用，也有娱乐设施供孩子们嬉戏。

3名美丽的“芍药仙子”也成为芍药文化节上格外动人的景色。五一小长假期间，3名身着汉服的女孩子漫步在芍药花海，摘下芍药花赠给游客，并与游客合影留念。

芍药园的管理员表示，由于近期天气炎热，芍药花过了本周将会凋谢，如果爱花的您还没来得及观赏丰李千亩芍药花海的醉人景色，请在近日前往观赏。

游览路线：

乘公交：市内乘68路到达丰李镇，参考游览地图即可到达各景点

自驾车：从关林路与龙山线交叉口向南行驶进入丰李镇。（洛阳晚报记者 陈涵晗 通讯员 李俊峰 文/图）