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河科大硕士研究生魏斐入选首届“河南最美大学生”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-05-02 09:20

　　4月27日，首届“河南最美大学生”宣传推介活动结果揭晓，10名个人和一个集体获殊荣。河南科技大学车辆与交通工程学院硕士研究生魏斐名列其中。

　　2015年在河南科技大学读研究生至今，魏斐和他的团队先后研发了“新型便携式环保空调”“新型集成化驱动控制系统”“多元化智能柔性系统”等十多个科技项目。他本人申报了8 项国家实用型专利，在国家核心期刊上发表论文6 篇，参与2 项国家自然科学基金项目，荣获国家奖学金、河南省青少年科技创新奖。在2017年第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛上，魏斐率领团队勇夺银奖，刷新了我省高校在该项赛事中的最好成绩。

　　首届“河南最美大学生”宣传推介活动由省委宣传部、省委网信办、省委高校工委、省教育厅、河南日报报业集团、河南广播电视台、共青团河南省委共同举办，旨在深入发掘和宣传一批践行社会主义核心价值观的优秀高校学子，在全省高校乃至全社会营造“学先进、争先进、当先进”的良好氛围。（洛阳日报记者 孟山）
[ 责任编辑：席倩倩]
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