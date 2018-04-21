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“一篮鸡蛋”折射的满意度
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-05-02 09:39

　　最近，伊川县酒后镇路庙村脱贫户王果娃的心情和乡村的春色一样“美”——全家先是摘掉了贫困帽，现在儿媳妇又添了一个大胖小子，生活的希望如火苗一般燃起来。

　　这不，王果娃一家人前脚从医院回家，驻村工作队队员李宁后脚就提着一篮鸡蛋来道喜。“亲戚都还没来得及通知，你咋就知道了？”王果娃诧异而热情地招呼李宁进屋。

　　孩子睡得香，老人笑得甜。王果娃抱着孙子，眼神里满是爱意和憧憬。透过她的眼神，李宁读到了幸福和满足，“孩子就是希望，以后的日子会越过越好”。

　　一篮子鸡蛋，虽微不足道，反映的却是扶贫干部的感情和贫困群众的满意度。在路庙村，如“一篮鸡蛋”的温暖故事还有不少。

　　前不久，在县委宣传部的支持下，村里为80岁以上的老人和成员全的家庭拍摄了寿星照和全家福。“瞅瞅！一家人在一起多好。”83岁的路育合盯着照片，笑得合不拢嘴。

　　不仅如此，驻村工作队在落实党的脱贫政策，搞基建、抓产业、促增收的基础上，还建立了“暖心”机制，从细节入手，从小事做起，提升群众满意度。比如，每月免费为60岁以上老人理发一次，组织专业人员到村开展广场舞培训，开展关爱儿童、老人活动等。

　　脱贫攻坚进入攻坚拔寨的关键时期，基础设施建设、产业发展固然重要，但群众满意度和认可度也是衡量精准脱贫质量的重要指标。

　　“只有群众满意了，日子过得舒心了，脱贫攻坚的成效才是实实在在的。”李宁说，“谁家有喜事，出面道声贺；谁家有难处，连忙伸把手。大事小事，与人方便，为群众着想，‘穷亲戚’就会越走越亲，满意度就会越来越高。”（洛阳日报记者 白云飞 特约通讯员 葛高远）
[ 责任编辑：马佳佳]
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