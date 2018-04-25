“看，盾构机上‘开’出牡丹”活动40名幸运读者产生

“感谢您对《洛阳晚报》的关注和支持，祝贺您成为幸运读者！”今日，如果您收到尾号为“7051”手机发来的这样一条短信，请保存好，这是您参与《洛阳晚报》与中铁工程装备集团洛阳有限公司独家策划的“看，盾构机上‘开’出牡丹”活动的凭证。

“感谢您对《洛阳晚报》的关注和支持，祝贺您成为幸运读者！”今日，如果您收到尾号为“7051”手机发来的这样一条短信，请保存好，这是您参与《洛阳晚报》与中铁工程装备集团洛阳有限公司独家策划的“看，盾构机上‘开’出牡丹”活动的凭证。（>>>>新闻回放）

本次活动异常火爆，我们共接到网络和电话报名300余个，不少市民甚至多次来电报名。经过随机抽取，最终共有40名读者成为幸运儿。

今日，本报记者会陆续用电话进行通知，确定参与活动的幸运读者将收到以上信息。如果已入选活动名单的读者放弃机会，我们将另选读者补充，以保证参与者总数为40人。

需要提醒各位参与者的是，发送短信的手机号码是尾号为“7051”的洛阳本地号码，请收到短信的读者千万不要删除信息，因为该信息不仅是您参与活动的凭证，还是您将来领取活动纪念品的凭证。

明天上午8 时30分，请收到短信的幸运读者赶到洛阳日报报业集团(位于开元大道与厚载门街交叉口西北角)大门口集合，并领 取活 动入 场券 。届时，我们将统一乘车前往中铁工程装备集团洛阳有限公司盾构机生产基地。过时不候，请大家一定把握好时间！（洛阳晚报记者 连漪 实习生 聂菲 通讯员徐炎锋）